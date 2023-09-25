انت الان تتابع خبر بدأ العد التنازلي من الليلة فصلوا صلواتكم الاخيرة.. العرافة ليلى عبداللطيف تنادي النداء الاخير وتنهمر بالدموع ماسيحدث بمصر ام الدنيا هو الجنون بعينه..!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف، المعروفة بلقب "سيدة التوقعات"، أن العام 2023 سيشهد كوارث كبيرة على المستوى العالمي وسيكون عامًا "دمويًا" بشكل عام.

في مفاجأة غير متوقعة، قدمت الفلكية البارزة اللبنانية، والتي تعرف نفسها بأنها خبيرة في علم الأبراج، توقعات مروعة للعام 2023 قبل بدايته. وحذرت ليلى عبداللطيف من وقوع حرب عالمية ثالثة ومن انتشار وباء قاتل قد يجتاح العالم.

وفيما يتعلق بلبنان، قدمت ليلى عبداللطيف سلسلة من التوقعات التي تشمل شخصيات لبنانية بارزة مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وغيرهم. وأشارت إلى الدور الذي سيلعبونه سياسيًا وإقليميًا في المستقبل.

وأوضحت أن لبنان سيتجاوز جميع الصعوبات التي ستواجهه في عام 2023، بالإضافة إلى استقرار قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي. ونصحت بشراء الشقق السكنية والأراضي، مشيرة إلى أن لبنان سيصبح واحدًا من أهم مراكز السياحة على غرار دبي.

وفي سياق آخر، تنبأت بوجود حشود غاضبة تتجمع ضد الجيش اللبناني بشكل كبير.

قالت الكاتبة ليلى عبد اللطيف إن رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيكون صاحب المبادرات السحرية في الفترة المقبلة. ووصفت الكاتبة سعد الحريري بأنه سيقوم بجولة عربية تبدأ من الرياض وتنتهي في لبنان، وسيجتمع مع ميقاتي وبرّي وخصم سياسي مفاجأة. وأشارت الكاتبة إلى توقعاتها بانتشار وباء قاتل وحرب عالمية واختفاء بعض المدن وحدوث هجمات من حيوانات مفترسة غريبة على البشر. وأضافت أن سوريا ستشهد انفراجًا في أزمات المياه والغذاء والكهرباء، وأن العقارات ستشهد ارتفاعًا في الأسعار.

وفي سلسلة توقعاتها، تنبأت ليلى عبد اللطيف بأن التكنولوجيا ستلعب دورًا هامًا في المستقبل. وأشارت إلى أنه من المتوقع اكتشاف دواء فعال لعلاج السرطان. كما توقعت أن ينتشر فيروس جديد للجدري ويكون أكثر خطورة من السلالات الحالية.

وأضافت الكاتبة أيضًا أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وستدخل في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

وفي توقعاتها المستقبلية، توقعت ليلى عبد اللطيف أن تعلن مصر في عام 2023 عن حدث طبي غير مسبوق، بالإضافة إلى إصدار فيلم سينمائي أو مسلسل يروي قصة الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.