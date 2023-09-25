توقعات يوم القيامة المجنونة لـ ليلى عبد اللطيف: تجاوز حدود العقل وأثار الرعب والدهشة: ما الذي سيحدث في الأيام القادمة سيجعل شعر رؤوسنا يتساقط من شدة الخوف!!

انت الان تتابع خبر توقعات يوم القيامة المجنونة لـ ليلى عبد اللطيف: تجاوز حدود العقل وأثار الرعب والدهشة: ما الذي سيحدث في الأيام القادمة سيجعل شعر رؤوسنا يتساقط من شدة الخوفوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعات جديدة تثير الرعب في الوسط، حيث أعربت عن قلقها الشديد بشأن لبنان وعدم استبعاد حدوث مواجهات قريبة في الشارع. وأعربت عن تخوفها من وقوع أحداث أمنية وفوضى وشغب، مشيرة إلى أنها تتوقع عودة شبح الاغتيالات في لبنان والدول العربية والأجنبية.

وأكدت ليلى عبد اللطيف أن التطورات والأحداث العربية القادمة ستشكل خطرًا كبيرًا على العلاقات في عدة دول عربية، مما سيخلق أجواءً من التوتر والقلق. وتوقعت أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة مفاجئة إلى سوريا ولقاء الرئيس بشار الأسد، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستشكل تطورًا في العلاقات العربية والخليجية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من حدوث حالة من الغليان والقلق في العالم خلال المرحلة القادمة، بسبب كارثة كبيرة ستضرب دولًا في أفريقيا والهند والصين. كما أشارت إلى أن بريطانيا تعيش في قلب الأحداث المقلقة وقد أطلقت تحذيرات لدول أوروبية، وأنها تتأهب لمواجهة الحدث. وتوقعت ليلى عبد اللطيف أننا سنشهد مشاهد للكوارث الطبيعية التي يسببها البحر في عدة مناطق ساحلية حول العالم، مشيرة إلى أن التسونامي سيؤدي إلى مقتل الآلاف.