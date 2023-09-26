انت الان تتابع خبر سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف ترفع يديها للسماء ودموعها المتدفقة تحذرالعرب الجنون يسيطر على الأرض المصرية.. عام دموي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف، المعروفة بـ "سيدة التوقعات"، أن العام 2023 سيشهد كوارث كبيرة على المستوى العالمي، وسيكون عاماً "دموياً" بشكل عام. وقد أثارت توقعاتها المروعة للعام القادم صدمة الجميع.

في ليلة رأس السنة، أثناء ظهورها على قناة "الظفرة" الإماراتية، قدمت ليلى عبداللطيف توقعاتها المروعة للعام 2023 قبل بدايته. وتحدثت الفلكية اللبنانية عن عام دموي واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم.

وقد أطلقت ليلى عبداللطيف مجموعة من التوقعات المتعلقة بلبنان لعام 2023، حيث استهدفت شخصيات لبنانية بارزة مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وغيرهم. وأشارت إلى الدور الذي سيلعبونه في الفترة المقبلة سياسياً وإقليمياً.

وعلاوة على ذلك، أكدت ليلى عبداللطيف أن لبنان سيتمكن من تجاوز جميع الصعوبات التي ستواجهه في عام 2023، وسيحافظ على استقرار العملة مقابل الدولار الأمريكي. ونصحت بشراء الشقق السكنية والأراضي، مشيرة إلى أن لبنان سيصبح واحداً من أهم مراكز السياحة في المنطقة، على غرار دبي.



في سياق آخر، توقعت ليلى عبداللطيف وجود تظاهرات غاضبة بشكل كبير ضد الجيش اللبناني في العام القادم. وقالت إن رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيكون صاحب المبادرات السحرية، أما "ميقاتي" فسيكون "عراب المرحلة المقبلة"

حسب وصفها وسيكون له دور بارز ومهمة صعبة بعد انتخاب رئيس جديد للبنان. وسمير جعجع سيكون له لقاءات مع غالبية الخصوم السياسية السابقة، وسيشغل الاعلام لفترة، وهناك تقارب واتفاق مع حزب الله، بحسب مزاعم ليلى عبداللطيف.

وأضافت:"الرئيس سعد الحريري وجولة عربية تبدأ من العاصمة السعودية الرياض وزيارة مفاجأة إلى لبنان، ولقاء مع الرئيسين ميقاتي وبري ولقاء مع خصم سياسي سيشكّل مفاجأة."

واستطردت ليلى بأن "موظّفي مطار رفيق الحريري الدولي في قلب الحدث، إذ سيشهد المطار فوضى تنجح جهود رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في إنهائها والتوصل إلى حلحلة." كما ترى "عبد اللطيف" عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات.

وباء قاتل وحرب عالمية واختفاء بعض المدن ودوليا زعمت ليلى عبد اللطيف أنها تتوقع انتشار وباء قاتل وخطير قد يؤدي نفس تداعيات جائحة كورونا، لافتة في الوقت ذاته إلى أنّه بين العامين 2024 و2025 ستختفي بعض المدن، وحيوانات مفترسة وغريبة ستهاجم الإنسان.

وتابعت أنه ما من حرب عالمية ثالثة في هذا العام، لكن بحسبها ستشهد دول أو دولة معيّنة مشاهد نيران خطيرة بين الناس، لا سيّما كوارث زراعية وأزمات غذائية.كما قالت إنّ سوريا ستشهد انفراجاً في ما يخص أزمات المياه والغذاء والكهرباء،

تتوقع الخبيرة ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعاتها المستقبلية أن يشهد قطاع العقارات ارتفاعاً في الأسعار. وتعزو ذلك إلى الطلب المتزايد على العقارات والتطور السريع في التكنولوجيا. وتعتقد أن التكنولوجيا ستلعب دورًا كبيرًا في المستقبل، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى دواء فعّال لعلاج السرطان وظهور سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة.

وعلاوة على ذلك، تتوقع عبد اللطيف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في المستقبل. وتعزو ذلك إلى مواردها الطبيعية الغنية والجهود المبذولة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تدخل مصر أيضًا عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، حيث تعتزم الحكومة تشجيع صناعة السيارات الكهربائية والهجينة.

ومن بين التوقعات الأخرى التي أدلت بها ليلى عبد اللطيف، تتوقع أن تعلن مصر في العام 2023 عن حدث طبي غير مسبوق ومهم. وترى أن هذا الحدث سيكون فرصة للبلاد لتسليط الضوء على التقدم الطبي الذي تحقق في مصر وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة.

وتتوقع عبد اللطيف أيضًا أن يتم إنتاج فيلم سينمائي أو مسلسل يروي قصة الفنان الراحل عمر الشريف وحياة النجمة فاتن حمامة. وتعتقد أن هذا العمل الفني سيكون فرصة لإعادة اكتشاف تاريخ السينما المصرية وإبراز المواهب الفنية العظيمة التي نشأت في تلك الفترة.