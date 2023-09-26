انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..المهرة سما المصري تبرز المهلبية بالمكسرات بالاحمر الناري في غرفة نومها بوصلة رقص بلدي..ومتابع الاحمر نار يوم الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد سما المصري من أشهر الفنانات و الممثلات في مصر، وهي معروفة بأسلوبها الجريء والمثير والذي يثير جدلا واسعا في المجتمع المصري.

حيث ظهرت سما المصري في مقطع فيديو جديد له على موقع التواصل الاجتماعي استطاعت من خلال حيث كانت ترتدي عبايه ضيقها للغايه وقامت بالرقص بصوره روعه الجمال من داخل غرفه نومها حيث كانت ترتدي فستان نوم من اللون الاحمر الضيق للغايه والقصير.

ولدت سما المصري في القاهرة عام 1979، وبدأت مشوارها الفني في بداية الألفية الجديدة، حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية التلفزيونية والسينمائية، وكانت أولى أدوارها في فيلم “البر الحلال” عام 2000.

تميزت سما المصري عن غيرها من الفنانات بإطلالاتها الجريئة والمثيرة، حيث كانت ترتدي ملابس جريئة وتظهر بمواقف مثيرة في بعض الأغاني والأفلام التي شاركت فيها، مما جعلها تتعرض لانتقادات واسعة من بعض القطاعات المحافظة في المجتمع المصري.

ومع ذلك، فإن سما المصري تحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي بشكل عام، حيث تتابعها جماهير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتميز بشخصية قوية وجريئة تتحدى التقاليد والقيم الاجتماعية المحافظة في المجتمع المصري.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها سما المصري، فيلم “البر الحلال”، وفيلم “بيت من لحم”، ومسلسل “الرجل الأخر”، وكذلك أغنية “عايزة أعيش” التي حققت نجاحا كبيرا في الأوساط الشبابية في مصر.