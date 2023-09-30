انت الان تتابع خبر حفيظ دراجي يخرج بتصريح هشتيري بعد فوز المغرب بتنظيم كأس إفريقيا 2025...لن تصدق ماقال والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرج المعلق الجزائري في قنوات بين سبورت، حفيظ دراجي، عن صمته وعلق على اختيار المغرب المستحق لنيل شرف تنظيم "كان 2025".

وكتب حفيظ دراجي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تدوينة لم يستسغ فيها فوز المغرب بشرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية. وعلق قائلاً: "لفهمتم الآن؟؟".

وأوضح حفيظ دراجي أن فوز المغرب بتنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 كان مرتقبًا ومنتظرًا منذ فترة بسبب عدة اعتبارات يعرفها الجميع. وأشار إلى أن انسحاب زامبيا والسنغال ونيجيريا بالإضافة إلى بينين، كان مؤثرًا بقدر ما كان فوز الثلاثي (كينيا، أوغندا، وتنزانيا) بتنظيم دورة 2027 مثيرًا للسخرية.

وأوضح حفيظ دراجي أن منتخبات الثلاثي تستقبل مبارياتها خارج أراضيها بسبب عدم توفر ملاعب تستوفي شروط الكاف. حتى أن أوغندا استقبلت المنتخب الجزائري في الكاميرون الشهر الماضي، بينما تمتلك كينيا وتنزانيا ملعبًا واحدًا فقط في نيروبي ودار السلام.

وأشار حفيظ دراجي إلى أن الجزائر تتوفر على ملاعب عالمية وبنية تحتية ومنشآت قاعدية تسمح لها باستضافة الألعاب المتوسطية والألعاب العربية وبطولة كأس أفريقيا للمحليين وكأس أفريقيا للناشئين في سنة واحدة.

وختم حديثه قائلاً: "فهل استوعبتم الآن لماذا انسحبت الجزائر؟ وهل أدركتم لماذا لم يعد تنظيم البطولات الأفريقية من أولوياتنا؟".

في عام 2027، سيتم طلب من الجزائر تنظيم البطولة بسبب عدم جاهزية الثلاثي. وفي هذا الوقت، سنذكرهم بأن أولوياتنا هي تنظيم وتطوير كرتنا ومنتخباتنا للفوز بالبطولات أينما تم تنظيمها.