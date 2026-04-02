عصير الجزر لعلاج ندبات حب الشباب

لتحسين مظهر ندبات حب الشباب, بننصح باكل الجزر، الجزر يعتبر من المكونات المعالجة للامراض الجلدية، لانه يعزز ترميم انسجة الجلد، وعصير الجزر يعتبر مصدر غني بفيتامين أ، وهو فيتامين اساسي لصحة الجلد, كمان الجزر غني بمضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن، اللي بتحمي البشرة وتغذيها وبترطبها، وبتقلل حساسية الجلد للضوء, وده بيعزز من تجديد خلايا الجلد وحمايتها من اضرار اشعة الشمس.

الجزر بيحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين, وهو اللي بيتم تحويله جوه الجسم للريتينول، والريتينول يعتبر انقي اشكال فيتامين أ، واللي استخدامه موضعيا بيساعد على تحسين ندبات حب الشباب عن طريق تحفيز انتاج الكولاجين.