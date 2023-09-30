انت الان تتابع خبر وفاة عريس سعودي على فراش ليلة الدخله وعند تشريح جثته اكتشف الأطباء مفاجأة صادمة قشعرت الابدان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توفي عريس سعودي على فراش ليلة الدخلة التي طالما حلم بها وأنتظرها، وتحول الفرح إلى حزن والزغاريد إلى بكاء وعويل، وامتزجت دموع النساء بمساحيق المكياج، والمفاجأة التي صدمت الجميع وجعلت والد العريس يسقط على الأرض هو ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة واكتشافهم مفاجأة صادمة كانت السبب في وفاة العريس.

وفي تفاصيل الحادثة التي نشرتها وسائل إعلام سعودية، فقد حدثت الفاجعة في منطقة "صبيا" الواقعة جنوب المملكة العربية السعودية، حيث توفي شاب يدعى "أحمد" بعد ساعات من انتهاء حفل زفافه. وكان العريس البالغ من العمر 23 عاماً، قد تزوج من ابنة عمه وجرت مراسيم الزواج بحضور أسرة العروسين ووسط زغاريد النساء وفرحة جميع الحاضرين.

بداية الفاجعة

بعد انتهاء مراسيم حفل الزفاف، توجه العروسان إلى شقتهم الخاصة، والفرحة مرسومة على ملامحهم، وسط زغاريد الأهل وهتافات الأصدقاء.

كانت الأمور تسير على مايرام، ولكن بعد ساعتين فقط من دخول العروسين إلى الشقة، هرع والدة العريس وشقيقه، وتبعهم والد العروس ووالدتها، وعاد الضجيج إلى شقة العروسين من جديد، وخلال عشر دقائق حضرت سيارة الاسعاف إلى أمام المنزل.

ظن الجيران وأبناء الحي، أن العروس ربما تكون قد تعرضت لنزيف حاد بسبب عنف زوجها في ليلة الدخلة، لكنهم تفاجأوا عندما شاهدوا المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة إلى سيارة الإسعاف.

بعد نقل العريس إلى المستشفى، حاول الأطباء إنقاذه، لكنه كان في حالة خطيرة، فأدخلوه العناية المركزة وحاولوا إنعاشه بالأوكسجين وصعقة كهربائية، لكنهم فشلوا وفارق الحياة.

تم تشريح الجثة.

لم يستوعب الأهل وفاة العريس، فقد كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يشتكي من أي مرض في تلك الليلة، وطالبوا بتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة. وعلى الفور نفذ أطباء التشريح طلب أسرة المتوفي وقاموا بتشريح الجثة، فكانت نتائج التقرير صادمة وغير متوقعة.

كشف تقرير الطب الشرعي، أن سبب وفاة العريس كان تناوله جرعة زائدة من المنشط الجنسي "فياجرا"، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، ونتج عنه حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وكانت النهاية إصابة العريس بذبحة صدرية أدت إلى الوفاة المفاجئة.

الزوجة تكشف سر اللغز.

تعرضت الزوجة "العروس" لصدمة نفسية بعد معرفتها بوفاة العريس، ودخلت في غيبوبة استمرت لمدة يومين، وبعدما استفاقت طلبت حضور والد العريس، وأعترفت له وعيونها تنهمر بالدموع، أنها السبب في وفاة العريس.

حيث أوضحت العروس أنها أرادت أن تكون ليلة دخلتها مميزة، فقدمت للعريس حبة من المنشط الجنسي "فياجرا"، لكنه رفض أن يشربها وقال لها أن بقوة الشباب ولا يحتاج للمنشطات، لكنها ألحت عليه، فتناول الحبة على مضض ولم يتوقع أن تؤدي إلى وفاته بشكل مفاجئ.

في البداية، كانت تعتقد العروس الشابة أنها تبدأ حياة جديدة مع زوجها. لكنها لم تكن تعلم أنها في الواقع تشهد بداية نهاية حياتها الزوجية. لم تكتفِ العروس بإفساح المجال لوالد العريس ليعرف الحقيقة، بل أكملت اعترافاتها المروعة. أقرت بأنها استغلت غياب العريس عن المكان لتضع حبتين إضافيتين من الفياجرا في العصير، وقدمته له فور خروجه من الحمام.

كانت تظن العروس أن ذلك سيعزز قوة العريس ويجعل ليلتهما مثيرة وممتعة. لكنها لم تكن تعلم أنها تقود زوجها إلى الهاوية. بعد نصف ساعة فقط من تناول العريس للعصير، بدأ يفقد توازنه، ثم فقد وعيه بينما تصرخ العروس بلا جدوى. لم يكن لديها خيار سوى الاتصال بأهل العريس وأهلها في نفس الوقت.

استمع والد العريس إلى اعترافات العروس وشاهد دموعها تملأ عينيها. عندما انتهت من سرد قصتها، أعلن الأب مسامحته لها. فقد فهم أنها لم تكن تقصد إيذاء ابنه أو تسبب له أي ضرر. وبالرغم من أن العروس المراهقة غادرت السجن وعادت إلى منزل أسرتها، إلا أن الحزن لا يفارقها. لا تزال تلوم نفسها لما حدث، وتعتقد أنها هي السبب في وفاة زوجها. مهما حاول الجميع أن يقنعوها بأن ما حدث كان قضاء وقدر، إلا أنها ترفض الزواج مرة أخرى وتكتفي بتلك التجربة القاسية.