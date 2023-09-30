انت الان تتابع خبر مفاجأة مزلزلة هي الاولى من نوعها لمذيع قناة جزيرة فيصل القاسم عن الرئيس الراحل صدام حسين تبكي العراقيين.. تعرف على تفاصيل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن معلومة مثيرة حول الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وفي تغريدة على حسابه في تويتر، أشار القاسم إلى أن شيعة العراق كانوا يأملون في سقوط نظام صدام حسين وتولي المعارضة الشيعية العراقية السلطة عام 2003.

ولكنهم اليوم يحنون لأيام صدام والنظام السابق، وذلك بسبب الجوع والفقر الذي يعانون منه ولأنهم أصبحوا ملطشة للقوى الإيرانية في العراق.

وتساءل القاسم عن صفقة القرن وأشار إلى أن الجزء الأكبر منها هو عربي وليس فلسطيني، حيث يعتبر تدمير سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان جزءًا لا يتجزأ من هذه الصفقة. واستغرب القاسم عدم ظهور الصفقة إلا بعد تدمير المنطقة.