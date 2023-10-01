انت الان تتابع خبر نوري المالكي يفجر اكبر مفاجأة في التاريخ ويحكي هذا السر عن صدام حسين لأول مرة..ما قاله سوف يغير خارطة العالم العربي بأكمله!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، مفاجأة عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد 17 عاما من اعدامه.

وقال الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، إنه طلب من الولايات المتحدة، خلال رئاسته للحكومة عام 2006، "تسليمه الرئيس العراقي صدام حسين، أو سيأخذه بالقوة"،وفقا تقرير نشر على موقع "الاتجاه برس".

وأضاف التقرير، أن "واشنطن وافقت على طلب المالكي لأنها تعرف أنه يستطيع فعل ذلك".

كما أشار التقرير، الذي نقل عن بيان صادر بالتوازي مع ذكرى إعدام صدام حسين، إلى أن الأخير "كان محتجزا في السجون الأمريكية وليس العراقية".

كما جاء في البيان أن المالكي طلب من ''أمريكا تسليمه صدام ليتم إعدامه في العراق أو سيقوم بتجهيز قوة ليتم أخذه من سجونهم بالقوة".

وأضاف: "الأمريكان قالوا بأن المالكي سيفعلها ويأخذه بالقوة، لذلك قاموا بإعطائي صدام"، مبينا أن "الاهتمام بصدام لم يأت لأنه مهم لي، فاسترجاعه لن يعيد الشهداء والمراجع الذين قام بإعدامهم، لكن كان من الضروري إحضاره إلى العراق ليحاسب على ما تسبب به من جرائم بحق الشعب العراقي".

واختتم البيان بالقول: "لم أحضر لحظة إعدام صدام لأني لم أريد أن أشرفه بحضوري، لكن عندما أصروا علي أن أراه ذهبت لرؤيته وهو ينزل من سيارة الإسعاف، ولحظة رؤيتي له قلت له: بماذا ينفعني إعدامك هل سيعيد لي الشهيد الصدر".