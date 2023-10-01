انت الان تتابع خبر وفاة بطل مسلسل طاش ما طاش وحداد يلف شوارع السعودية...تفاصيل مبكية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توفي الفنان السعودي أحمد بن محمد السريع أمس الجمعة عن عمر يناهر 87 عاماً، وفق ما أعلنت ابنته.

وستقام الصلاة عليه اليوم السبت بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود على طريق الحاير، والدفن في مقبرة الحاير (المنصورية) بالرياوقدم العديد من الأعمال الفنية، كما عمل مدرساً في إحدى مدارس السعودية.

من أعماله مسلسلات وينك يا درب الغنيمة، طاش ما طاش، عائلة أبو رويشد، ضيف شرف، أحلام ضائعة، الغربال، حكاية قصيرة، حمود ومحيميد.