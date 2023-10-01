انت الان تتابع خبر باقل من 15 دقيقه فقط يختفي الشيب ولن يعود ابداً... وصفة جهنمية فعاله لصبغ الشعر الأبيض والعنيد في المنزل بدون خسارة مال أو جهد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتم عملية إعداد الشاي الأسود عن طريق وضع الماء في وعاء ووضعه على النار حتى يغلي. ثم يتم إضافة الشاي الأسود إلى الماء المغلي ويترك لمدة 5 دقائق. بعد ذلك، يتم تصفية الشاي ووضعه في وعاء آخر.

للحصول على أفضل النتائج، يجب غسل الشعر بشكل جيد قبل استخدام الشاي الأسود. ثم يتم وضع الشاي الأسود على الشعر وتدليك فروة الرأس بلطف. يترك الشاي على الشعر لمدة 15-20 دقيقة ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

باستخدام هذه الوصفة الطبيعية، يمكن استعادة لون الشعر الأسود الطبيعي وإخفاء الشعر الأبيض بشكل فعال وآمن دون تلف الشعر.

لإعداد الشاي الأسود، يتم استخدام وعاء كبير ويتم إضافة الماء العادي إليه. ثم يسخن الوعاء الذي يحتوي على الماء على لهب منخفض لبضع دقائق. عندما يصل الماء إلى نقطة الغليان ، يتم وضع أوراق الشاي الأسود في الوعاء. يترك الماء يغلي مع أوراق الشاي لبضع دقائق. بعد ذلك ، يتم تصفية ماء الشاي الأسود في وعاء منفصل باستخدام مصفاة.

لغسل الشعر وفروة الرأس بشكل جيد، يجب استخدام أي شامبو خالٍ من السلفات. بعد غسل الشعر، يتم صب ماء الشاي الأسود على جميع أجزاء الشعر وفروة الرأس ببطء. يترك الشاي الأسود على الشعر لبضع ساعات حتى يجف بشكل طبيعي. بعد ذلك ، يتم غسل الشعر وفروة الرأس بالماء الفاتر للحصول على النتائج المرجوة.

يُستخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع بانتظام حتى يتحول كل الشعر الرمادي إلى اللون الأسود بشكل طبيعي.

قناع الشاي الأسود والأملا:

المكونات:

- ملعقة صغيرة من مسحوق الأملا

- نصف ملعقة صغيرة من الحناء

- ملعقة واحدة من الشاي الأسود

- زهور القرنفل

- نصف ملعقة صغيرة من بذور الحلبة

- كوب من الماء

الطريقة:

أولاً، يتم وضع جميع المكونات المحددة في وعاء صغير وخلطها جيدًا معًا.

يترك القناع على الشعر الأبيض لمدة لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات للحصول على اللون المناسب للشعر.

إذا كنت ترغب في الحصول على لون أكثر غمق، فمن الأفضل ترك الخلطة على الشعر طوال الليل.

إذا كان لديك شعر جاف ومجعد، فيجب إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز إلى محلول الشاي الأسود في الوعاء.

بعد ذلك، يتم غسل الشعر جيدًا باستخدام الشامبو العادي وتطبيق محلول الشاي الأسود على الشعر وفروة الرأس.

يترك الشاي الأسود على الشعر لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

أخيرًا، يتم شطف الشعر بكمية صغيرة من الماء بلطف.

يُستخدم هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع بانتظام للحصول على النتائج المرجوة.

قناع الشاي الأسود والصبار:

المكونات:

- ملعقة صغيرة من جل الصبار

- نصف ملعقة من العسل

- ملعقة كبيرة من الشاي الأسود

- 4 قطرات من زيت اللافندر

الطريقة:

قومي بتحضير زجاجة رذاذ نظيفة وابدئي بإضافة جميع المكونات المذكورة سابقًا.

بعد ذلك، أغلقي الزجاجة وقومي برجها جيدًا لبضع مرات.

الآن، يمكنك استخدام رذاذ الشاي الأسود على شعركِ قبل الاستحمام. قمي برش هذا الرذاذ بالتساوي على شعركِ وفروة رأسكِ. ثم قمي بلف شعركِ وتغطيته بالكامل باستخدام قبعة بلاستيكية.

بعد ذلك، اتركي الرذاذ على شعركِ لمدة 5 إلى 6 دقائق. ثم اغسلي شعركِ بالماء العادي ثم استخدمي الشامبو والبلسم. يُفضل أيضًا استخدام شامبو وبلسم خالي من الكبريتات.