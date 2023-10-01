انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حلّاق مصري يتجاوز الحدود ويجن جنونه بهجومه على أحد زبائنه الأطفال بالمطرقة والمفك، وما فعله به زلزل العالم العربي "اتفرج" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أظهر مقطع مرئي متداول حلاق مصري يستخدم المفك والشاكوش في حلاقته، وأظهر براعة كبيرة في استخدام أدوات الحلاقة الخاصة به.



وعلق كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المقطع وغرابة طريقة الحلاقة التي اعتمدها هذا الحلاق، وتساءل البعض عن الذي سيحدث إذا انفلتت يده بالخطأ، وأنه من الممكن أن يحدث إصابات بالغة.