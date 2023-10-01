نظام غذائي سري استخدمته الجيوش يساعد في انقاص الوزن 30 كيلو في الشهر..سعره 100 دولار ونقدمه بالمجان!!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، عن الفرق بين نظامي الكيتو والصيام المتقطع، وأيهما أكثر فائدة من ناحية فقدان الوزن.

وقال الشهري، في مقطع فيديو عبر حسابه على إكس: "نظام الكيتو ليس نظام حياة، بل ربما يدخل الشخص في بعض الآثار الجانبية مثل الحصوات، ويمكن أن يسبب النقرس على المدى القصير لبعض الناس".

وأضاف: "البديل الممتاز لنظام الكيتو هو الصيام المتقطع، هو أسهل وأفضل بكثير وليس فيه تحديد لنوع طعام معين، لكن الكيتو ضيق جدا وبالتالي هو صعب".

وتابع: "أطعمة الكيتو تكون مكلفة، ولذلك لا أراه نظام حياة ودائما أوصي بالصيام المتقطع".