انت الان تتابع خبر شاب هندي مسلم تناول طعام الآلهة بالخطأ، فهجم عليه العشرات وقيدوه ليفعلوا به جرائم لا يطيقها الشيطان.. هذا ما حدث وأرعب ملايين المسلمين حول الكرة الارضية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لقي شاب هندي مسلم من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه ، بعد تعرضه للضرب المبرح والتعذيب، عقب الاشتباه في قيامه بسرقة “موزة” من طبق طعام داخل معبد هندوسي.



فقد تناول الشاب ، البالغ من العمر 26 عامًا ،موزة من طبق هندوسي، حيث أعده أحد الهندوس قربانًا لأحد آلهتهم في المعابد .



وتم تقييد الشاب في العمود، في حين تناوب المعتدون على ضربه بالعصي والأحزمة، ملحقين بجسده إصابات خطيرة ، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة الهندية، أنه لا وجود لخلفية طائفية للجريمة، حيث تعرض للضرب من قبل عدد من الأشخاص ظناً منهم أنه كان لصاً، حينما لم يتمكن من الإجابة عن أسئلتهم، بعدما أمسكوا به واستجوبوه ، كما تم اعتقال 7 من المتورطين في الجريمة والتحقيقات مازالت جارية للتعرف على باقي المتورطين .