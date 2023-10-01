معجزة جبارة بين يديك متوفرة بمطبخك بهار رخيص متوفر بالاسواق بقوة يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويخفض الجلوكوز وينظيم مستويات الكولسترول ويحسن صحة الكبد.؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - تُعَتَّبرُ التَوَابِلُ مِنَ الْعُنَاصِرِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي الْمَطْبَخِ، وَمِنْ بَيْنِ هَذِهِ التَوَابِلِ تَبْرُزُ التَوَابِلُ الْهِنْدِيَّةُ الْمُمَيَّزَةُ وَالتِّي تُعَتَّبِرُ جُزْءًا لَا يَتَجَزَّأُ مِنَ الثَّقَافَةِ الْغَذَائِيَّةِ فِي الْهِنْدِ. وَمِنْ بَيْنِ هَذِهِ التَوَابِلِ الْهِنْدِيَّةِ الشَّهِيرَةِ يَأْتِي الْكُرْكُمُ، وَالَّذِي يُعَتَّبَرُ مِنْ أَهْمِّ التَوَابِلِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي الْعَدِيدِ مِنَ الْأَطْبَاقِ الْهِنْدِيَّةِ.

إِنَّ الْكُرْكُمَ لَيْسَ مُجَرَّدَ تَوَابِلَ لِإِضَافَةِ نَكْهَةٍ فَرِيدَةٍ إِلَى الْأَطْبَاقِ، بَلْ إِنَّهُ يَحْتَوِي أَيْضًا عَلَى الْعَدِيدِ مِنَ الْفَوَائِدِ الصِّحِّيَّةِ الْمُذْهِلَةِ. يَحْتَوِي الْكُرْكُمُ عَلَى مَرْكَبٍ يُسَمَّى الْكُرْكُمِينَ، وَالَّذِي يُعَتَّبَرُ مُضَادًّا قَوِيًّا لِلْالتِّهَابَاتِ وَمُضَادًّا لِلْأَكْسِدَةِ. وَبَالْتَالِي، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِلْكُرْكُمِ تَأْثِيرٌ إِيجَابِيٌّ عَلَى الصِّحَّةِ الْعَامَّةِ لِلْإِنْسَانِ. تُشِيَرُ الْأَبْحَاثُ إِلَى أَنَّ الْكُرْكُمَ يُمْكِنُ أَنْ يُسَاعِدَ فِي الْوَقَايَةِ مِنَ الْعَدِيدِ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَرَضُ السُّكَرِيِّ. فَالْكُرْكُمُ يَعْمَلُ عَلَى تَقْلِيلِ تَرَاكُمِ الدَّهْوِنِ فِي الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ وَيُقَلِّلُ مِنْ نَمْوِ الْأَنْسِجَةِ الدَّهْنِيَّةِ فِي الْأَعْضَاءِ، مَمَّا يُقَلِّلُ مِنْ خَطَرِ الْإِصَابَةِ بِمَرَضِ السُّكَرِيِّ.

بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، يُعَتَّبَرُ الْكُرْكُمُ مِنَ الْعُنَاصِرِ الْفَعَّالَةِ فِي تَنْظِيمِ مُسْتَوَى الْغُلُوكُوزِ فِي الدَّمِ. فَالْكُرْكُمِينَ يَعْمَلُ عَلَى حِمَايَةِ الْخَلَايَا السَّلِيمَةِ فِي الْبَنْكَرِيَاسِ مِنَ التَّأْكِسِدِ، وَيُسَاعِدُ أَيْضًا فِي تَحْسِينِ حُسْوَاسِيَّةِ الْأَنْسُولِينِ، مَمَّا يُسَاهِمُ فِي خَفْضِ مُسْتَوَى الْغُلُوكُوزِ فِي الدَّمِ.بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، يُمْكِنُ لِلْكُرْكُمِ أَنْ يَعْزِزَ صِحَّةَ الْجِهَازِ الْمُنَاعِيِّ وَيُسَاعِدُ فِي مُكَافَحَةِ الْالتِّهَابَاتِ وَالْأَمْرَاضِ الْأُخْرَى. وَيُمْكِنُ أَنْ يَسَاعِدَ الْكُرْكُمُ فِي تَحْسِينِ صِحَّةِ الْجِهَازِ الْهَضْمِيِّ وَتَقْلِيلِ الْالتِّهَابَاتِ الْمُعَوِّيَّةِ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الكركم في تحسين صحة الدماغ والوقاية من أمراض مثل الزهايمر والشيخوخة المبكرة. يعزز الكركم الوظائف العقلية ويحسن الذاكرة والتركيز. كما يحمي الكركم الخلايا العصبية من التلف ويقلل من تراكم البروتين الضار في الدماغ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الدماغ المزمنة.

ويمكن أن يساعد الكركم أيضًا في تخفيف الألم والتهيج، ويعتبر مضادًا طبيعيًا للألم. يحتوي الكركم على مركبات تسمى الكركومينات، والتي تعمل كمضادات للألم وتقلل من التورم والالتهابات في الجسم. يمكن استخدام الكركم لتخفيف آلام العضلات والمفاصل والصداع والألم العصبي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الكركم في تحسين صحة الجلد والشعر، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على البشرة والشعر. يحتوي الكركم على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبثور والتجاعيد. كما يعزز الكركم نمو الشعر ويساعد في منع تساقطه وتحسين صحة فروة الرأس.

ويمكن أن يساعد الكركم أيضًا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. يحتوي الكركم على مركبات تسمى الكركومينات، والتي تعمل على تحسين صحة القلب وتقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم. كما يحسن الكركم تدفق الدم ويقوي جدران الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات والأمراض القلبية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الكركم في تحسين صحة الكبد وتعزيز وظائفه. يحتوي الكركم على مركبات تسمى الكركومينات، والتي تعمل كمضادات للأكسدة ومضادات للالتهابات، مما يساعد في تقليل التلف الناجم عن الأمراض الكبدية وتحسين وظائف الكبد. كما يقوي الكركم الخلايا الكبدية ويعزز عملية تنقية الجسم من السموم والفضلات.

ويمكن أن يساعد الكركم أيضًا في تحسين صحة المفاصل وتخفيف الألم والتورم المرتبط بالتهاب المفاصل. يحتوي الكركم على خصائص مضادة للألم ومضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل وتقليل التورم والتهيج. كما يحسن الكركم حركة المفاصل ويساعد في إعادة بناء الغضاريف المتضررة.

بناءً على كل هذه الفوائد الصحية المذهلة، يمكن القول بأن الكركم هو إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي اليومي. يمكن استخدام الكركم في العديد من الأطباق، بما في ذلك الكاري والشوربات والأطباق النباتية. كما يمكن أيضًا استخدام الكركم في تحضير المشروبات الصحية مثل الشاي الذهبي.

تتمتع الكركم بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة التي تساعد في الوقاية من مضاعفات مرض السكري. فهو يقلل من المشاكل المرتبطة بالأعصاب والعين والمعدة والالتهابات التي تسببها خلايا الدم البيضاء. وبالتالي، يوفر الكركم فوائد هامة لمرضى السكري.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الكركم في تنظيم مستويات الكولسترول وتعزيز صحة القلب. فهو يقلل من مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، وبالتالي يقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم مثل زيادة أكسدة الدهون في أغشية خلايا القلب وتلف وتصلب الشرايين. كما يساعد الكركمين على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مقاومة الأنسولين، مما يساهم في خفض مستوى الغلوكوز في الدم.ومن المهم أيضًا أن الكركم يساهم في الحفاظ على صحة الكبد لدى مرضى السكري. فهو يقلل من تراكم الدهون في الكبد ويحميه من العوامل المؤكسدة التي تسبب تلفه. وبالتالي، يعمل الكركم على تحسين وظائف الكبد والحفاظ على صحته.

وأخيرًا، يقوي الكركمين جهاز المناعة ويحسن الاستجابة المناعية لمرضى السكري. فبعض المرضى يعانون من فرط نشاط جهاز المناعة، مما قد يسبب مشاكل صحية. وبالتالي، يمكن للكركم أن يعزز عمل الأدوية المستخدمة للمناعة والتي تستخدم للتحكم في مرض السكري.

وأخيرًا، يعمل الكركم على الحفاظ على صحة الكبد لدى مرضى السكري. فهو يقلل من تراكم الدهون في الكبد ويحميه من التلف الناتج عن العوامل المؤكسدة.6. تقوية جهاز المناعة يعزز الكركمين وظائف جهاز المناعة ويحسن من استجابته لمرضى السكري. وبعض المرضى قد يعانون من نشاط زائد في جهاز المناعة مما يسبب مشاكل صحية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الكركم على تعزيز فعالية الأدوية المناعية المستخدمة للتحكم في مرض السكري.

7. تعزيز شفاء الأنسجة يعاني بعض مرضى السكري من مشاكل في تئام الجروح وتأخر في عملية التعافي بسبب التأكسد الزائد في أجزاء مختلفة من الجسم. ويساعد استخدام الكركم على تقليل التورم وتسريع عملية الشفاء بفضل خصائصه المضادة للالتهابات