انت الان تتابع خبر عروس سعودية تغافل عريسها في ليلة الدخلة وتضع له (الحبة الزرقاء) بكوب العصير لينتهي الزفاف بكارثة كبرى لم يستطيعون تداركها؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توفي عريس سعودي في ليلة الدخلة بعد أن ارتكب غلطة عمره ونفذ طلب العروسة، وكانت النهاية صادمة وغير متوقعة. الشاب السعودي البالغ من العمر 24 عامًا احتفل بزواجه من ابنة عمه التي تبلغ من العمر 21 عامًا، وسط أجواء من الفرح والبهجة. ومع ذلك، لم تدم الفرحة سوى لساعات قليلة.

بعد ساعتين من ليلة الدخلة، تفاجأ الجيران عندما سمعوا أصوات سيارة الإسعاف وشاهدوا المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة. حاول المسعفون إنعاشه، لكنه كان في مراحل خطيرة وفارق الحياة. كانت هذه الحادثة صدمة لعائلته وزوجته. العروس دخلت في غيبوبة بعد ذلك.

تم طلب تشريح الجثة، وتبين أن العريس توفي بسبب تناوله جرعة زائدة من الفياغرا، المنشط الجنسي. طلبت العروس التحدث إلى والد العريس واعترفت له بأنها ألحت على زوجها لتناول الفياغرا. رفض العريس في البداية، لكنه في النهاية وافق وتناول حبة واحدة. ولكن العروس لم تكتف بذلك، فاستغلت ذهابه إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من الفياغرا في العصير، على أمل أن يزيد ذلك من قوة وطاقة العريس ويجعل ليلة دخلتهما مميزة. ولكن هذا الأمر كان سبب وفاته.