انت الان تتابع خبر تملكة الخجل في مُنتصف الليل.. عريس ديوث فشل في ممارسة العلاقة مع زوجته طوال ليلة الدخلة فادخل أحد الجيران الى زوجتة بدلا منه .. والمفاجأة الكارثية الصادمة في رد العروسه! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في ليلة زفافه، كان العريس يشعر بالخجل والتردد. وأثناء استراحته في نومه، تم فض بكارة زوجته.

وبعد انتهاء الاحتفال وعودة الجميع إلى منازلهم، بقي العريس وحيدًا في ليلة الدخلة مع عروسه. وكان الأمر الأهم في هذه البداية هو كيفية تجاوز فض غشاء البكارة. العريس الجديد كان يفكر وينتظر بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث في تلك الغرفة الليلة.

كان يخشى أن تخرج الأمور عن السيطرة، خاصةً وأن الأقارب سيحضرون في الصباح للتأكد من عذرية زوجته وشرفه. وفيما كان يفكر في ذلك، فجأة ومن دون سابق إنذار، خرج العريس من غرفته وتسلل إلى خارج الشقة. ثم اختبأ في غرفة على سطح البيت لكي لا يتمم العرس.

اكتشفت العروس ما فعله العريس وبدأت تصرخ من شباك البيت. حضر الجميع، الأهل والجيران، وسألوها عن السبب. أجابت بأن زوجها هرب وهي تقوم بتبديل فستانها. بحثت العروس عنه في كل مكان بالغرفة، لكنها لم تجده.

في هذه الأثناء، قام العريس الخجول والنعسان بفض بكارة زوجته وهو نائم. وعندما علم الناس بما حدث، خرجوا للبحث عن العريس الهارب. لكنهم لم يجدوا أي أثر له. تعجبوا من تصرفه وتساءلوا عما إذا كان يخفي أسرارًا ما.

في النهاية، اقترح أحد أفراد العائلة أنه يعرف مكان العريس الهارب. وبهذا الاكتشاف، انتهت مأساة العريس الخجول وعاد الجميع إلى منازلهم وهم مطمئنون.