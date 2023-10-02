انت الان تتابع خبر ملعقة واحدة من هذه البذر الصغيرة .. ستنسف كرشك المترهل وتفتت دهون بطنك العنيدة والأرداف في 3 أيام فقط...جربوها الان وقل ودعاً للرجيم وحرمانه.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دهون البطن هي مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة، التي تشوه منظر الشخص، بالإضافة إلى أنها ضارة ومن أخطر الدهون التي تتواجد في الجسم، خصوصاً عندما تكون بكميات كبيرة تخترق الأعضاء الداخلية، حيث تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن هنا تظهر الحاجة لإزالتها سريعاً.

ولتجنب المضاعفات، يبحث الكثير بشكل يومي عن الطرق والوسائل التي يمكن أن تساهم في تفتيت دهون البطن ونسف الكرش والتخلص من السمنة بشكل عام. وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن وتعزيز عملية الحرق. ومن بين هذه الوصفات:

1. عصير الموز والشوفان مع بذور الكتان: يمكن خلط الموز والشوفان في الخلاط مع إضافة بذور الكتان. ويتم تناول هذا العصير صباحاً على الريق لتعزيز عملية الهضم وتحفيز حرق الدهون.

2. سلطة السبانخ والتونة مع بذور الكتان: يمكن تحضير سلطة من السبانخ والتونة وإضافة بذور الكتان عليها. وتعتبر هذه السلطة وجبة خفيفة وصحية تساهم في تفتيت دهون البطن.

3. شوربة العدس مع بذور الكتان: يمكن تحضير شوربة العدس وإضافة بذور الكتان إليها. وتُعتبر هذه الشوربة وجبة مغذية ومفيدة لتفتيت الدهون. ويمكن أن تساعد بذور الكتان في تقليل الدهون في البطن وتعزيز الصحة العامة.

التغذية السليمة هي جزء أساسي من الحفاظ على صحة جيدة. ومن بين العديد من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تضاف إلى نظامك الغذائي ، تأتي بذور الكتان في المقدمة.

تُعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا بالألياف والبروتينات والأحماض الدهنية الصحية. وتعد تناول بذور الكتان على الريق صباحًا بدون إضافة أي مواد أخرى من الطرق الفعالة للاستفادة من فوائدها.

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف الغذائية ، وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي وللحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الألياف في تقليل الشهية وتشعرك بالشبع لفترة أطول ، مما يساعد في السيطرة على الوزن وتقليل الدهون في البطن.

تحتوي بذور الكتان أيضًا على نسبة عالية من البروتينات ، وهي مهمة لبناء العضلات وتعزيز الشعور بالشبع. تُعتبر البروتينات أيضًا أساسية لتجديد وتصليح الأنسجة ، مما يساعد في تعزيز الصحة العامة.

تحتوي بذور الكتان أيضًا على الأحماض الدهنية الصحية مثل أوميغا 3 وأوميغا 6. تُعتبر هذه الأحماض الدهنية مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية ، وتساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم وتعزيز صحة الدورة الدموية.

لذلك ، إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة وفعالة للاستفادة من فوائد بذور الكتان ، جرب تناولها على الريق صباحًا دون إضافة أي مواد أخرى. ستساعدك هذه العادة الصحية على تقليل الدهون في البطن وتعزيز الصحة العامة.

تُعدُّ مشروب بذور الكتان وصفة صحية ومفيدة لفقدان الوزن. يتم تحضيره عن طريق غمر بذور الكتان في الماء المغلي لمدة 5 دقائق ثم تصفيته وشربه. ومع ذلك، يُفَضَّل عدم إضافة السكر إلى المشروب. يجب ملاحظة أن بذور الكتان يمكن العثور عليها في مختلف أنواع الأطعمة مثل البسكويت والفطائر المجمدة ودقيق الشوفان. ونظرًا لأن بذور الكتان غنية بالمغذيات، فلا يحتاج الشخص إلى استهلاك الكثير منها. يوصي خبراء الصحة بتناول ملعقة واحدة من بذور الكتان يوميًا لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تناول كبسولات أو زيت بذور الكتان للمساهمة في عملية التخسيس.

تحتوي بذور الكتان على العديد من المغذيات المفيدة للجسم. فكل 100 غرام من بذور الكتان تحتوي على الماء بنسبة 6.96 غرام، والطاقة بنسبة 534 سعرة حرارية، والبروتين بنسبة 18.29 غرام، والدهون بنسبة 42.16 غرام، والألياف بنسبة 27.3 غرام، والكالسيوم بنسبة 255 مليغرام، والحديد بنسبة 5.73 مليغرام، والمغنيسيوم بنسبة 392 مليغرام، والفسفور بنسبة 642 مليغرام. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الكتان على العديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة للجسم مثل الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان.

مثل أي طعام غني بالألياف، يجب إضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي ببطء لتجنب الآثار الجانبية المحتملة مثل الإمساك والغازات. كما يجب أن تتجنب تناول بذور الكتان إذا كنت تعاني من مرض القولون العصبي، حيث يمكن أن تهيج جدران القولون وتسبب الالتهاب وحتى النزيف. كما يجب أن تكون حذرًا إذا كنت تعاني من اختلالات هرمونية. وينصح بعدم تناول بذور الكتان للمرأة الحامل أو المرضعة.