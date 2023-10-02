انت الان تتابع خبر أقوى من إبرة الانسولين بألف مرة.. أطعمة متوفرة بكل بيت تمتص "السكر" في الدم فوراً خلال دقائق.. تعرف عليها ولن تندم أبداً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر مرض السكري من النوع الثاني مرضًا يتطور ببطء ويتقدم تدريجيًا، وأحد الاضطرابات الأيضية الأولى التي يمكن ملاحظتها هي مقاومة الأنسولين التي قد تظهر بعد عدة سنوات من تطور المرض.

في هذا المقال، سنتعرف على بعض الأطعمة الطبيعية المتوفرة في معظم المنازل، والتي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتعمل كمنظم لمساعدة الكثيرين في تجنب مرض السكري.

القرفة لتنظيم مستوى السكر:

تعتبر القرفة مفيدة لتحقيق استقرار مستوى الجلوكوز في الدم. يُنصح بإضافة القرفة إلى جميع أنواع الأطباق والمشروبات والمرطبات، حيث تضفي طعمًا لذيذًا عليها. على سبيل المثال، يمكنك إضافة القرفة إلى التفاح المخبوز لتحضير حلوى لذيذة، ونفس الشيء ينطبق على الشوكولاتة والقهوة التي تصبح ألذ وأكثر صحة عند إضافة القرفة إليها.

القهوة تقي من السكري:

تساعد القهوة على الاسترخاء والبقاء مستيقظًا، وهي مفيدة أيضًا للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وفقًا للدراسات التي أجريت في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة. خلال هذه الدراسات، تبين أن استهلاك القهوة بشكل معتدل يزيد من نسبة بروتين يسمى SHBG في الدم، والذي يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري.

التفاح للوقاية من السكري:

التفّاح يخفّض الضغط، لذا فهو ممتاز لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. وتناول عدّة حصص من هذه الفاكهة كلّ أسبوع يساعد في الوقاية من احتمالية الإصابة بالسكري، لأنّها تحتوي على كمّيات كبيرة من الانثوسيانين، وهي مواد عضوية لونية قابلة للذوبان في الماء، لونها أسود أو أزرق غامق، وتساعد على الوقاية من هذا المرض.

الشوكولاتة الداكنة تحمي من السكّري وأمراض القلب

أظهرت دراسات حديثة أنّ الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم، تنخفض لديهم احتمالية الإصابة بالسكّري من النوع 2، وكذلك بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الجوز للحماية من السكّري ومشاكل القلب

الاستهلاك المنتظم للجوز وجميع أنواع الفواكه المجفّفة ضروريّ لحماية الجسم من أمراض مثل السكّري ومشاكل القلب والأوعية الدموية. من أجل الاستفادة من كلّ فوائد هذا الغذاء، يجب تناول حفنة منه على الأقل كلّ يوم.