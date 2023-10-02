انت الان تتابع خبر بسبب كبر حجمه.. عروسة مصرية مسكينة تقضي بنهاية ليلة الدخلة في المستشفى وتدخل العناية المركزة بسبب ما فعله عديم الشفقة والرحمة زوجها معها بالقوة.. واهل العروسة منهاريين مما حدث.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤلمة تروي تجربة فتاة تُدعى مي في ليلة زفافها، وما تعرضت له من معاناة وتعذيب. كانت مي تعيش في سعادة وفرح قبل حفل زفافها، حيث كانت تتطلع للبدء في حياة جديدة مع الشخص الذي تحبه وترغب في قضاء العمر بجانبه. وكانت تحلم بأن تصبح أمًا وتربي أطفالها في بيت مستقر وسعيد.

استعدت مي لهذا اليوم المميز بكل التفاصيل، حيث قامت بتجهيز المنزل وملأته بالفرح والضحكات، واختارت فستان الزفاف الذي يبرز جمالها. واحتفلت ورقصت مع أصدقائها وعائلتها حتى انتهاء الحفل. وفي تلك اللحظة، كانت تعتقد أنها ستبدأ حياة جديدة وسعيدة إلى جانب الرجل الذي تحبه.

ومع ذلك، تغيرت الأمور بشكل مفاجئ ومروع. بعد أقل من ثلاث ساعات من دخولهما إلى شقتهما الجديدة، وجدت مي نفسها في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات. كانت هناك تحت رعاية الأطباء والممرضات، ووسط حالة من الذهول والاستغراب من قبل أهلها وأهل العريس.

حاول الجميع فهم ما حدث وما السبب الذي أدى إلى وضع مي في هذه الحالة المرعبة. وعندما سألوا العريس عن الأمر، أجاب بصوت مرتفع وبوجه جاد أنه كان هناك تعليمات من والدته لضرب العروس ومعاملتها بقسوة. وكان يعتقد أن هذا الأمر سيجعل مي مطيعة ولن تتحدى له كلمة طوال حياتها.

أضاف العريس بأن أشقائه الأصغر سبقوه في تنفيذ نفس السيناريو مع زوجاتهم في ليلة الدخلة. كما أكد أنه يحب والدته جدًا ولا يرغب في أن يغضبها، لذا قرر أن يستجيب لتوجيهاتها القاسية. دخل على زوجته واستلم عصا كبيرة وضربها ثلاث مرات بقوة ليثبت لها أنه الرجل وصاحب الكلمة منذ اليوم الأول.