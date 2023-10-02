انت الان تتابع خبر خاص لمرضى السكري.. طبيب شهير يكشف عن طريقة تمنع ارتفاع السكر في الدم عند تناول الخبز وجميع النشويات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال طبيب مصري يدعى مجدي الشيخ استشاري الباطنة والغدد الصماء، إن تجميد الخبز والأرز وإعادة تسخينه أفضل لمرضى السكري ومقاومة الأنسولين.

الأرز والبطاطس

وأضاف الشيخ، في مقطع فيديو: لو عندك سكر أو مقاومة أنسولين وبتحب النشويات مثل الأرز والمكرونة والبطاطس والخبز ومش قادر تستغني عنهم، فمن الممكن أن تأكلهم وما يجيش لك ارتفاع حاد في السكر.مقاومة أنسولين والسكر

وأكمل: وفق دراسة أمريكية فإن الأرز بعد طبخه وتجميده في الفريزر ثم إعطائه لمرضى السكر والأشخاص الذين لديهم مقاومة أنسولين تبين أن هناك تحسن عند هؤلاء المرضى لأن الأرز والمكرونة والنشويات يوجد فيها نشا تتكسر.

المعدل الجلايسيمي

وزاد: المعدل الجلايسيمي هو معدل ارتفاع سكر الدم يعني لو السكر 100 وأكلت خبز قد يصل إلى 180، في حين لو أكلت تمرتين وسكرك 100 قد يصل إلى 120.

الخبز والمكرونة

وأشار: جمدوا الأرز والمكرونة والخبز وبدأوا يعيدوا تسخينهم فوجدوا إن النشا فيهم تحول إلى نشا مقاوم لعملية الهضم.سعرات حرارية

وتابع: كي تقلل المؤشر الجلايسيمي وتخلي الخبز أقل سعرات حرارية ممكن تحمصه للون الذهبي وبالتالي يحوله لألياف ويقلل السعرات الحرارية اللي فيه ومؤشره الجلايسيمي وبالتالي السعرات الحرارية أقل ومقاومة أنسولين أقل.