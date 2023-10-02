انت الان تتابع خبر ظهور ناسف اطاح بجميع المذيعات.. شاهدوا اعلامية جديدة كأنها البدر في تمامه تظهر على قناة الجزيرة .. والمتابعون اجمل مذيعة بلا منازع؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع أجمل لقطات مذيعة قناة الجزيرة الجميلة سلمى الجمل، وعبروا عن إعجابهم الكبير بها وقدموا لها الكثير من الإطراءات والمجاملات. وتمنوا لها السعادة والنجاح في مستقبلها، معتبرين أنها تتمتع بإشراق وجمال يدوم طوال العمرظهرت الإعلامية الفلسطينية سلمى الجمل بإطلالات رائعة على شاشة قناة الجزيرة، حيث استطاعت أن تجمع بين الجمال الشامي التقليدي والأناقة الكلاسيكية. ولفتت الأنظار بمظهرها الجذاب وطريقة تقديمها للأخبار.

اعتبر متابعو الإعلامية سلمى الجمل أنها إضافة نوعية للإعلام العربي، وخاصة لقناة الجزيرة. وأطلق عليها بعض المتابعين لقب "حورية الأرض"، معتبرين أن جمالها يفوق جمال الإعلامية الأردنية علا الفارس.يجدر بالذكر أن هناك جمهور واسع من الخليجيين ومتابعي المشاهير يهتمون بشكل كبير بجمال الإعلاميات ويقومون بالمقارنة بينهن