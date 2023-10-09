انت الان تتابع خبر اجراس النهايه تدق ابواب ام الدنيا.. ليلى عبداللطيف تحذر النداء الأخير بدموع حارقة ما الذي سيحدث في مصر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف، المعروفة بلقب "سيدة التوقعات"، أن العام 2023 سيشهد أحداثاً كارثية على المستوى العالمي، وسيكون عاماً "دموياً" بشكل عام.

أثارت هذه التوقعات صدمة الجميع، حيث أعلنتها ليلة رأس السنة على قناة "الظفرة" الإماراتية، التي تتابعها جماهيرها بشغف.

تحدثت ليلى عبداللطيف عن توقعاتها المروعة للعام 2023 قبل بدايته، حيث أشارت إلى احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة، وحذرت من انتشار وباء قاتل قد يجتاح العالم.وأشارت ليلى عبداللطيف إلى أن هؤلاء الشخصيات ستلعب دوراً هاماً في الفترة المقبلة سياسياً وإقليمياً، وتوقعت أن يتجاوز لبنان جميع الصعوبات التي سيواجهها في العام 2023.

كما نصحت بشراء الشقق السكنية والأراضي، وأشارت إلى أن لبنان سيصبح واحداً من أهم مراكز السياحة في المنطقة، مثل دبي.

وفي سياق آخر، توقعت ليلى عبداللطيف أيضاً وجود حشود غاضبة من الجيش اللبناني بشكل كبير في العام 2023.

قدمت الإعلامية ليلى عبد اللطيف توقعاتها المثيرة للجدل حول المستقبل، حيث توقعت أن يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الشخص الذي سيتحلى بالمبادرات السحرية في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن سعد الحريري سيكون العراب الرئيسي في المرحلة المقبلة بعد انتخاب رئيس جديد للبنان. ومن المتوقع أن يعقد سمير جعجع لقاءات مع الخصوم السياسيين السابقين وسيكون له دور بارز في الإعلام. وفيما يتعلق بحزب الله، فقد أشارت ليلى إلى وجود تقارب واتفاق معه.

توقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات قوية. وفيما يتعلق بالتوقعات العالمية، توقعت انتشار وباء قاتل وخطير يمكن أن يؤدي إلى تداعيات مشابهة لجائحة كورونا.ولم تتوقف توقعاتها عند هذا الحد، حيث توقعت أيضًا اختفاء بعض المدن وظهور حيوانات مفترسة غريبة تهاجم الإنسان خلال السنوات القادمة. ورغم عدم وجود حرب عالمية ثالثة في العام الحالي، إلا أنها تتوقع اندلاع نيران خطيرة في بعض الدول، وخاصة فيما يتعلق بالكوارث الزراعية وأزمات الغذاء.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، توقعت ليلى عبد اللطيف وصول علاج فعال للسرطان وانتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة. وتوقعت أيضًا أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وستدخل عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن تعلن مصر في عام 2023 عن حدث طبي غير مسبوق، بالإضافة إلى إنتاج فيلم سينمائي أو مسلسل يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.