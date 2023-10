انت الان تتابع خبر بعد شهر من الإقلاع عن السكر هذا ما سيحدث لجسمك... 8 آثار لاتصدق والان مع التفاصيل



كشف خبراء التغذية عن 8 آثار "لا تصدق" تحدث للجسم بعد مرور ثلاثين يوما من الإقلاع عن تناول السكر. وفقا لجمعية القلب الأمريكية، يستهلك الأمريكيون في المتوسط ​​77 غراما من السكر المضاف يوميا، وهو ثلاثة أضعاف الكمية اليومية الموصى بها للنساء.وتساوي أربعة غرامات من السكر المضاف، كما هو مدرج في ملصق التغذية، ملعقة صغيرة من السكر، لذا فإن 77 غراما أقل بقليل من نصف كوب من السكر. ووجدت جمعية القلب الأمريكية أن المصدر الرئيسي للسكر المضاف يأتي من المشروبات (مثل الصودا) تليها الوجبات الخفيفة والحلويات.

والسكر المضاف، على عكس السكر الطبيعي، هو السكريات أو العصائر التي تضاف أثناء تجهيز الطعام أو تحضيره، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى مخاطر شديدة على الجسم والعقل.

على سبيل المثال، ذكرت Harvard Health Publishing أن تناول السكر المضاف المرتفع يرتبط بكل شيء بدءا من مرض السكري وزيادة الوزن وحتى مرض الكبد الدهني. قد يبدو الاستغناء عن السكر المضاف لمدة شهر صعبا في البداية، لكن الفوائد التي يمكن أن تجلبها تستحق العناء، وفق تقرير لموقع Eat This, Not That.

إليكم 8 آثار مذهلة للتخلي عن السكر لمدة ثلاثين يوما:- 1.تقليل الالتهاب في الجسم تشير دراسة بحثية من عام 2006 إلى أن