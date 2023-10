انت الان تتابع خبر بعد زلزال اليابان.. عالم الزلازل الهولندي يكشف توقعاته بشأن ما سيحدث في 14 أكتوبر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الجمعة، أنه من المحتمل حدوث كسوف حلقي للشمس في منتصف شهر أكتوبر الحالي، مؤكدا أن الكسوف في حد ذاته لا يؤدي إلى حدوث زلازل. وذكر العالم الهولندي عبر منصة "إكس": "في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس.. أؤكد أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف في حد ذاته لا يؤدي إلى حدوث زلازل لأن ذلك يتطلب الهندسة الحرجة بين الكواكبوأشار هوغربيتس إلى أنه سيشرح ذلك بالتفصيل في فيديو لاحق، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل حقيقة ما يقول. هذا وأعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو، في شهر سبتمبر الماضي، أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرتين فلكيتين في شهر أكتوبر المقبل. وجاء في البيان الصادر عن المركز:" في شهر أكتوبر القادم سيتمكن سكان العديد من مناطق الأرض من مشاهدة كسوف للشمس وخسوف للقمر، الكسوف سيحدث في 14 أكتوبر ما بين الساعة 18:05 و23:55 بتوقيت موسكو،

وذروته ستكون تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو.. سيرى الكسوف في مراحله المتعددة لسكان أمريكا الشمالية والجنوبية، وسكان مناطق المحيطين الهادئ والهندي، لكن لن يتمكن من رؤيته سكان روسيا". وقد حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، في وقت سابق، من نشاط زلزالي قوي، لافتا إلى أن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر "ستكون حرجة". وأفادت الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، يوم 05 أكتوبر، بأن زلزالا بقوة 6.6 درجة ضرب جنوب جزر إيزو الواقعة قبالة سواحل طوكيو، حيث تم إصدار تحذير من حدوث موجة تسونامي. كما وقع زلزال ثان بقوة 6.3 درجة بالقرب من الجزء الجنوبي من أرخبيل إيزو الياباني، وصدر تحذير في المنطقة من احتمال حدوث تغيرات في مستوى المياه الساحلية.

