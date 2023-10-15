لأصحاب القلوب القوية ... شاهد لحظة وقوع شاب سعودي يصعق الجميع ويوثق لحظات انتحاره من اعلى قمة بناية ... وصراخه أثناء السقوط يجعل الولدان شيبا!!

انت الان تتابع خبر لأصحاب القلوب القوية ... اتفرج لحظة وقوع شاب سعودي يصعق الجميع ويوثق لحظات انتحاره من اعلى قمة بناية ... وصراخه أثناء السقوط يجعل الولدان شيبا!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ رجال الدفاع المدني لشخص كان يحاول الانتحار من سطح مبنى قيد الإنشاء في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم.

يظهر الفيديو رجال الدفاع المدني وهم يجتهدون في سحب الشخص الذي كان يحاول الانتحار بعيدًا عن حافة المبنى، وذلك باستخدام أيديهم وأقدامهم.بفضل جهود رجال الإنقاذ، تمكنوا من إنقاذ الرجل ومنعه من الانتحار، وقاموا بمرافقته للنزول بسلام من المبنى المهدد بالانهيار.



تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا قويًا بأهمية وجود فرق الدفاع المدني وجاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ والمواقف الخطرة، حيث تقدم هذه الفرق الدعم والمساعدة اللازمة للأفراد الذين يواجهون أزمات نفسية أو يفكرون في الانتحار.



يجب على المجتمع أيضًا أن يكون على دراية بأهمية الوقاية من الانتحار والبحث عن المساعدة المناسبة في حالة وجود أي علامات تشير إلى التفكير في الانتحار، حيث يمكن أن يساعد الدعم النفسي والعلاج المناسب في إنقاذ حياة الأشخاص وتقديم الدعم اللازم لهم.



نشكر ونثني على جهود رجال الدفاع المدني في إنقاذ هذا الشخص ونأمل أن تكون هذه الحادثة تذكيرًا للجميع بأهمية الوقاية من الانتحار وتوفير الدعم اللازم لأولئك الذين يواجهون أزمات نفسية.