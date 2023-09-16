تركي آل الشيخ ينشر فيديو يثير تفاعلا كبيرا لمقابلة لأميرة حول تغييرات في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أعاد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، نشر مقابلة سابقة لسفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، تتحدث فيها عن التغييرات بالمملكة، ما أثار تفاعلا.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، نشر المستشار تركي آل الشيخ جزء من مقابلة سابقة للأميرة ريما بنت بندر، معلقا عليه بعلم السعودية وقلب، بينهما إشارة إعجاب،

وقالت السفيرة في المقابلة: "التغيير يحتاج وقتا، الإصلاح يحتاج وقتا، يتحدث الكثير من الناس معي ويتساءلون..هل الإصلاحات حقيقية؟ هل هي حقيقية؟"

وأضاف الأميرة: "يجب أن اخبرك بصراحة..غادرت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005 حيث كانوا لا يزاولن يتجادلون حول قضايا السلاح وحقوق الإجهاض والرعاية الصحية، وعدت في عام 2009 إلى نفس المحادثات".

وأكملت: "أغادر مملكة شهدنا فيها خلال 5 سنوات تغييرات أكثر مما شهدناه خلال 80 عاما، حيث تحتل حقوق المرأة الصدارة، حيث يحتل إدراج الإناث الصدارة، وهل انتهينا؟ لا، لقد حددنا العام 2030 ليكون نقطة ننجز فيها أقصى ما هو ممكن"، مؤكدة أنه يجب منح السعودية الوقت، لأن التحول لا يحدث في يوم واحد.

وتابعت: "لقد مرت الولايات المتحدة برحلة تحول دامت 200 عام..كان لدينا 80 عاما..نحن شعب مختلف في مكان مختلف..وسنصل لأننا نؤمن بنفس الشيء..نؤمن بمعنى الفرص لشعبنا، ونحن فخورون بالتغييرات التي حصلت".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث حصل على مئات آلاف المشاهدات، وآلاف الإعجابات المشاركات، في منصة "إكس".