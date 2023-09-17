صحفي وباحث يفجر مفاجأة مثيرة وغير متوقعة عن صدام حسين ومعلومات جديدة ستصيب أغلبكم الصدمة..صورة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الصحفي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين عن معلومات مثيرة بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

ونشر كوهين صورة للشيخ فهد الأحمد الصباح كاشفاً عن معلومة صادمة بشأنه.

إسرائيل تفجر مفاجأة عن صدام حسين

وعلق كوهين على الصورة قائلاً: هذا هو الشيخ فهد الأحمد الصباح، الوحيد من الأحمد الصباح الذي اشترك في حرب ١٩٦٧ وتطوع مع الفدائيين ضد إسرائيل.

وأضاف: عند غزو صدام للكويت لم يقتل أي أحد من الأحمد وتركهم يهربون سوى فهد الأحمد، فأعدمه صدام على باب منزله، لماذا؟ يوماً ما سأقول لكم الحقيقة عن صدام وسيصاب أغلبكم بالصدمة.