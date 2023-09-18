لأول مرة كبار التجار في صنعاء ينتفضون ضد الحوثي ويقررون المواجهة “تفاصيل”

الرياض - محمد الاطلسي - قرر كبار التجار في صنعاء، مواجهة حملات النهب التعسفية الحوثية قضائياً، في ظل حملات واسعة تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق رجال المال والأعمال والقطاع الخاص.

وتقدمت 16 شركة محلية بدعاوى ضد هيئة الزكاة الحوثية انتزعت منهم أموالاً بالقوة.

وتشير جلسات ما تسمى محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة، يوم الأربعاء الماضي، إلى وجود 16 قضية ضد هيئة الزكاة.

وقال مصدر تجاري في صنعاء، إن هيئة الزكاة الحوثية أنشأت لجنة تظلمات قضائية خاصة بها، خارج القانون تعمل على تشريع جبايات الهيئة وتعد هي الخصم والحكم أمام التجار.

وأضاف إن هيئة الزكاة الحوثية تعمل على إجبار التجار على دفع إضافي للزكاة بمبالغ ضخمة بدون أي قانون أو شرع. وأكد المصدر أن التجار لجأوا إلى القضاء للدفاع عن أنفسهم، رغم الانحياز الكامل للمحاكم لصالح الهيئة. وتنفذ مليشيا الحوثي الإرهابية حملات نهب واسعة وفرض أموال ضخمة على التجار ورجال الأعمال، خصوصاً أيام مناسبتها الطائفية.