قصة شابة يمنية وسائق تاكسي تنتهي بوفاة فماذا حدث داخل السيارة

الرياض - محمد الاطلسي - توفيت فتاة يمنية ، في العشرين من عمرها، متأثرة بجراحها بعد إلقاء نفسها من على متن سيارة أجرة " باص" حاول اختطافها في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن الفتاة بثينة السمة الجمعة في أحد المستشفيات الخاصة بصنعاء والذي تم اسعافها إليها قبل يومين بعد إصابتها جراء إلقاء نفسها من على متن سيارة أجرة " باص" إلى نفق المدينة في شارع حدة بصنعاء.وأضافت المصادر إن الفتاة تعرضت لعدد من الكسور ودخلت في غيبوبة كاملة وتم معرفة تفاصيل الجريمة من خلال كاميرات المراقبة والتي وثقت إلقاء الفتاة بنفسها من سيارة الأجرة " الباص" والذي كان عليه ثلاث أشخاص والسائق والذين حاولوا اختطافها وفقا للمعلومات الأولية.

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