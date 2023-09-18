تفاصيل مفاجأة.. وفد الحوثي في الرياض يطلبون اللجوء السياسي لدى السعودية ويرفضون العودة إلى صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - لمّح لواء عسكري سعودي، إلى إمكانية طلب أعضاء من الوفد الحوثي المتواجد بالعاصمة السعودية الرياض، اللجوء السياسي لدى المملكة!.

وتساءل اللواء السعودي أحمد الفيفي، قائلًا: "ماذا لو طلب أكثر من نصف الوفد الحوثي في الرياض اللجوء السياسي قبل انتهاء، المدة المقررة للمفاوضات!! ".

وأضاف: "هل سيتم استبدالهم مباشرة او سيطلب من البقية العودة إلى صنعاء؟ ".

وقال الخبير العسكري في تدوينة أخرى على منصة إكس: "كيف لو أن المفاوضات الحالية التي يجريها وفد الحوثي في الرياض تمت في صنعاء؟. كان صجونا وهم يصارخون انهم انتصروا وان العطوان جو اليهم بينما هم في اسوء اوضاعهم الميدانية والسياسية والشعبية"