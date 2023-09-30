تعرف على جماع الأقلف الذي حذرنا النبي ﷺ من فعله.. معلومة لايعرفها الكثير!

الرياض - محمد الاطلسي - ما هو جماع الأقطن أو الأقلف كما يُطلق عليه، ولعل من هذه التسمية يتضح المعنى الخاص بجماع الأقطن فهو واحدة من طُرق الجماع التي تتم ما بين الرجل والمرأة، ولكن قبل الخوض في هذا الأمر يجب أن نتذكر بأن الدين الإسلامي الحنيف أحل لنا الجماع ولكن على كتاب الله وسنة رسوله،

وذلك في ظلال الزواج الحلال الذي يجمع ما بين الرجل والمرأة وحرم إتيان الزوجة من الدُبر وجعل ما دون ذلك مُباح، وعليه فإن الحكم على حرمانية أو عدم حرمانية جماع الأقطن تأتي من خلال معرفة الطريقة التي يتم بها هذا الجماع ومن ثم الحُكم عليه.

ما هو جماع الأقطن وسبب تحريمهالأقطن هو الرجل الذي لم يُتم عملية الطهور أو الخِتان كما يطلق عليها باللغة العربية، وهي الأخذ من عضو الطفل بعد ولادته بطريقة طبية سليمة من أجل إتمام عملية ظهور العضو بالشكل الصحيح وهي عملية صحية إتضح فيما بعد أهميتها والفائدة الخاصة بها،

ولذا فإن جماع الأقطن هو الجماع ما بين الرجل الغير مختون مع إمرأة والتي اتضح بانها تسبب أضرار صحية كبيرة للرجل ويعود لها الكثير من الأمراض التناسلية التي تحدث للمرأة بسبب هذا الجماع.الأقطن هو الرجل الذي لم يُتم عملية الطهور أو الخِتان كما يطلق عليها باللغة العربية

وهي الأخذ من عضو الطفل بعد ولادته بطريقة طبية سليمة من أجل إتمام عملية ظهور العضو بالشكل الصحيح وهي عملية صحية إتضح فيما بعد أهميتها والفائدة الخاصة بها، ولذا فإن جماع الأقطن هو الجماع ما بين الرجل الغير مختون مع إمرأة والتي اتضح بانها تسبب أضرار صحية كبيرة للرجل ويعود لها الكثير من الأمراض التناسلية التي تحدث للمرأة بسبب هذا الجماع.

ما هو جماع الاقطن؟، فالعلاقة بين شريكين أو زوجين تحكمها قوانين محددة بحسب مفاهيم الدين الإسلامي، وهذه القوانين قد تختلف باختلاف الديانات والمجتمعات والأجناس، وقد تساءل الكثيرون حول مفهوم جماع الأقطن الذي حذر منه الدين الإسلامي، فمن هو الأقطن؟ وما معنى هذه الكلة ومعنى جماع الأقطن، هذا ما سيعرفنا عليه موقع محتويات في سطور مقاله هذا ذاكرًا موقف الدين الإسلامي منه.

ما هو جماع الأقلف

إن الأقطن هو الرجل الذي لم يتم ختانه ويقال له أيضًا الأقلف، وجماعُ الأقطنِ هو وجود علاقة بين امرأة ورجل أقطن، والختان هي عملية جراحية تقتضي بإزالة الجلدة الموجودة في أعلى القضيب الذكري كي لا تتجمع

النجاسات تحتها مسببةً أمراضًا مختلفةً، ويقال أن جماعَ الأقطنِ فيه لذة أكبر من جماع المختون، إلا أن به ضرراً كبيراً وأخطاراً متعددة، وقد يؤدي للإصابة بسرطانات المناطق التناسلية.

ما هو الختان

هي عملية جراحية تجرى للذكور وهم صغار بقصد إزالة الجلد الموجود أعلى العضو الذكري، ويتم استخدام نوع من المخدر الموضعي لتقليل الألم، ويتم اتباع هذه العادة في المجتمعات الدينية المسلمة باعتبارها من أنواع الطهارة؛ حيث إن هذه الجلدة تتجمع تحتها القذارات، وتتسبب بحدوث أمراض والتهابات في المسالك البولية،

وترفع احتمالات الإصابة بسرطان القضيب بحسب إحصاءات لمراكز دراسات عالمية، يذكر أن العديد من الدول والمجتمعات تقوم بهذه العملية بدافع صحي بعيدًا عن العادات أو التعاليم الدينية، فالختان خيار علاجي في بعض الحالات مثل الشبم والتهاب الشحفة والالتهابات المزمنة للمسالك البولية.

موقف الدين الإسلامي من الختان

إن عملية الختان للذكور هي سنة متبعة منذ أيام سيدنا إبراهيم الخليل -عليه السلام- وبعد انتشار الدين الإسلامي أثنى على هذه العادة، وظلت متبعة كواحدة من السنن، وحذر الدين الإسلامي من جماعِ الأقطنِ لما

فيه من مضار، فهو يرفع من احتمالات إصابة المرأة بسرطان عنق الرحم، وترفع احتمالات الإصابة بالأمراض الجنسية والمنقولة جنسيًا.

وفي ختام هذا المقال تم توضيح ما هو جِماعُ الأقطن، وأهم المعلومات حول عملية الختان وفوائدها ومضار الابتعاد عنها وموقف الدين الإسلامي من جماع الأقطن.