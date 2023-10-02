بيانا عاجل تصدره الجوازات السعودية بشأن الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، تنبيهًا مهمًا بشأن الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا المملكة، فيما يتعلق بالخطوات التي يجب القيام بها في تلك الحالة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول قيامه بإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل المنزلي وسحب الإقامة منه، وإرسال بيان يوضح ىستلام كامل مستحقاته مبصم عليها، ونسخه من تأشيرة الخروج النهائي، لكنه لم يسافر واليوم انتهت مهلة إلغاء التأشيرة ماهي الخطوة القادمة؟.

وأجابت “الجوازات” عبر حسابها في موقع “تويتر” بأنه “في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي من مسؤولية صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الإكتفاء بمنح التأشيرة فقط وفي حال عدم معرفة مقرًا له يرجى إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب”.

كيفية إصدار تأشيرة خروج وعودة وخروج نهائي

•سداد رسوم التأشيرة •سداد جميع المخالفات المرورية على الفرد المراد الإصدار له أو العامل وصاحب العمل.

•تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل الأراضي السعودية عند إصدار التأشيرة.

•أن تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 60 يوما أو أكثر للخروج النهائي و۹۰ يوما فأكثر للخروج والعودة.

•سريان صلاحية الإقامة للفرد المراد إصدار التأشيرة له. •ألا يكون للفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة باسمه عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي •وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عامًا وأكبر).