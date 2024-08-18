برج الديك الصيني: صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

برج الديك الصيني هو البرج العاشر في الأبراج الصينية، ولهذا البرج صفات وخصائص وأعوام محددة، إذ يكون لكل عام برج معين من الأبراج الاثني عشر، وسنتعرف في هذا المقال على أبرز صفات برج الديك الصيني، وكذلك مميزاته وعيوبه ودرجات توافقه مع الأبراج الأخرى.

يتمتع مواليد برج الديك الصيني (بالصينية: 鸡 (jī)) و(الإنجليزية: Rooster) بصفات وخصائص ومميزات مختلفة عن غيره من الأبراج الصينية، حيث يضم هذا البرج الأعوام: 1933، 1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017، 2029، 2041. [1]

وبالنسبة للصفات التي يتميز بها مواليد برج الديك الصيني، فتشمل ما يأتي: [2]

تفكيرهم معقد بعض الشيء، ولكنهم واثقون من أنفسهم، وجاذبون للأنظار أينما حلوا.

بعضهم أقوياء ومتكتمون وغامضون، وبعضهم الآخر عدائيون وكثيرو الثرثرة.

عشرتهم يمكن أن تكون كنزاً، ويمكن أن تتحول إلى كابوس.

يبتعدون عن الحلول الوسط المتوفرة دائماً.

ذوو كفاءة، ومرتبون، ومنظمون.

عقلهم حاضر، وأذكياء جداً، ومحترمون جداً، وصريحون جداً.

سريعو التفكير وبارعون ونشطاء، إلا أنهم لا يفضلون خوض المخاطر مهما كان المقابل.

يدركون تماماً ما يدور حولهم، ويلاحظونه بدقة لدرجة أن بعض الناس قد يعتقدون أنهم أخصائيون نفسيون.

ليس من السهل خداعهم، فالمخادع دائماً ما يجد صعوبة في تنفيذ حيله عليهم.

يسعون دائماً إلى الكمال، كما يحب أن تكون السيطرة والتحكم بأيديهم.

مظهرهم الخارجي يعد من الأمور المهمة جداً بالنسبة لهم، لأنهم يرغبون دائماً في جذب اهتمام الناس من حولهم.

لكل برج من الأبراج الصينية مميزات أو خواص تتمثل في ألوان الحظ واتجاهه وتوافقه مع أبراج معينة صينية وغربية، وفيما يأتي نوضح لك كل ما يتعلق ببرج الديك الصيني من مميزات: [2]

الترتيب: 10

10 الاتجاه: شرق

شرق العنصر: التراب

التراب الفصل: الخريف

الخريف اللون: الأبيض

الأبيض الشهر: سبتمبر

سبتمبر الاستقطاب: يين

يين الحلفاء: برج الثعبان، وبرج الثور

برج الثعبان، وبرج الثور الأعداء: الديك

الديك حجارة الحظ: اليغب الزهري

اليغب الزهري أرقام الحظ: 1، 5، 6، 12، 15، 16، 24

1، 5، 6، 12، 15، 16، 24 البرج الغربي: العذراء

العذراء الكوكب: عطارد

لكل برج من الأبراج الصينية 5 أنواع مختلفة، وندرج لك فيما يأتي أنواع برج الديك الصيني: [1]

برج الديك المعدني: متعنت، وغير مرن، ومبدئي للغاية، والاسترخاء يقوده إلى النجاح.

متعنت، وغير مرن، ومبدئي للغاية، والاسترخاء يقوده إلى النجاح. برج الديك الخشبي: طيب القلب، ومتحمس، ويفتقر إلى الثقة، ويفكر كثيراً في النتائج، مما يدفعه إلى التردد، والشعور بصعوبة التحديات.

طيب القلب، ومتحمس، ويفتقر إلى الثقة، ويفكر كثيراً في النتائج، مما يدفعه إلى التردد، والشعور بصعوبة التحديات. برج الديك المائي: طموح، وصريح، وواثق من نفسه، ومغامر، ومعطاء، ولا ينظر للعواقب عندما يسعى لتحقيق الأهداف الخاصة به.

طموح، وصريح، وواثق من نفسه، ومغامر، ومعطاء، ولا ينظر للعواقب عندما يسعى لتحقيق الأهداف الخاصة به. برج الديك الناري: يرحب بالثناء من الآخرين، ويتمتع بحياة مترفة، يجتهد في العمل، ونادراً ما يبقى في المنزل، وليس لديه العديد من الأصدقاء المقربين.

يرحب بالثناء من الآخرين، ويتمتع بحياة مترفة، يجتهد في العمل، ونادراً ما يبقى في المنزل، وليس لديه العديد من الأصدقاء المقربين. برج الديك الترابي: محافظ، ومتقلب المزاج، ويفتقر إلى الطموح.

يحرص مولود برج الديك على صحته وصحة الآخرين من خلال تناول الأدوية والعقاقير اللازمة، إلا أنه يرفض تناول أي دواء لا يعرف الكثير عن تركيبته أو المواد الفعّالة به وكيفية استعماله وما يترتب عليه من آثار جانبية. [2]

مولود برج الديك يعشق المغازلة لدرجة أنه يتمتع بمطاردة الآخرين، ويملك القدرة على خلق الجو المناسب للعلاقة العاطفية، ويميل دائماً إلى تغيير علاقته إلى أن يجد العلاقة المناسبة التي يشعر فيها بأنه يستطيع تكريس نفسه للطرف الآخر. [1]

الشريك المثالي لمولود برج الديك هو من يستطيع أن يجعله في حالة حب ورومانسية دائمة، كما أنه يميل إلى الزواج المتأخّر، وذلك لبحثه المستمر عن العلاقة الناجحة. [1]

كما أن أنثى برج الديك الصيني عادةً ما تكون ذات شخصية جذابة ومدبرة ممتازة للمنزل، مما يجعلها ناجحة في لعب دور الزوجة والأم. [1]

برج الديك شخص عاشق للتواصل الاجتماعي، لذلك يكوّن صداقات كثيرة، كما أنه غالباً ما يكون لديه السيطرة على المكان الذي يوجد فيه، وهو يصارع دائماً للسيطرة على الأشخاص الموجودين في نطاقه. [2]

مولود برج الديك أنيق جداً ويتوقع دائماً من أفراد عائلته أن يكونوا على نفس الحال، كما أنه مخلص دائماً لأصدقائه، ويحمل دائماً الثقة والدعم لمن هم جديرون بهما، ويقع الأشخاص القريبون من مولود الديك بصورة دائمة تحت سيطرته. [2]

يناسب مولود برج الديك الصيني العمل في مجالات: الإعلان، والتمثيل المسرحي، والعلاقات العامة، وإدارة الموارد البشريّة والمالية. [1]

كما أن الديك منظم ومتكيّف، لذا فهو لا يحب العمل تحت ضغط، وهو شخص مفكر منطقي ومبدع، يمكن أن يتوصل إلى حلول فريدة في وقت قصير، هذا بالإضافة إلى أنه ناجح في المهن الحرة لأنه ذو شخصية مستقلة. [1]

يهتم الناس عموماً بالأبراج وما يتوافق معها من الأبراج الأخرى، فهذا الجانب يهمهم في الكثير من مناحي الحياة المختلفة وأهمها في العلاقات، ويعد كل من: برج الأفعى وبرج الثور أفضل التطابقات مع برج الديك الصيني، إذ إن مواليد الديك يكون لديهم علاقة متناغمة مع الثور أو الأفعى، لأن شخصياتهم متكاملة للغاية. [1]

وعندما يكون هناك قتال، فإن الديك ليس هو من يقدم التسوية أولاً، وفي المقابل، يلعب كل من الثور أو الأفعى دوراً أكثر إيجابية في حل النزاعات، والأهم من ذلك، يشعر أي جانب في هذه العلاقة بالامتنان لإخلاص الطرف الآخر، لذلك لا يتلاشى حبهم بمرور الوقت. [1]

ومن المؤكد أن الأبراج المتوافقة مع برج الديك الصيني لا تزيد أهمية عن تلك التي لا تتوافق معه، فالأبراج التي لا تتوافق مع الديك مهمة أيضاً، وهي: برج الفأر، وبرج الأرنب، والحصان، والديك، والكلب. [2]

في ظل هذه المقارنات التي تظهر مع الاختلافات بين هذه الأبراج، ومع ظهور المزيد والمزيد من الخلافات بينها، يحدث أن يبدأ الطرفان في الشكوى والشجار دون إظهار أي نية للمصالحة، نظراً لأن كلاهما يفضل أن يكون محبوباً بدلاً من حب الآخرين، فقد تنهار علاقتهما بسرعة، عندما يظهر شخص ثالث متحمس. [2]

يعاني برج الديك الصيني من بعض الصفات السلبية والتي تعتبر نقاط ضعف بالنسبة له، وهي أنه: غير صبور، ومغرور، وأناني. [1]

من عيوب برج الديك الصيني أنه عنيد وعدائي، كما يمكن أن يكون متسلطاً ووقحاً مع غيره، ولكن في المقابل فإن لديه صفات إيجابية مهمة ومميزة مثل كونه شخصاً مندفعاً، وشغوفاً، ومسؤولاً، وكادحاً، كما أنه يحمي من يحب، ومرن، وشجاع. [2]

أما عن قائمة أهم الشخصيات المشهورة العربية والعالمية التي تنتمي لبرج الديك الصيني، فهي تضم ما يأتي:

أبو القاسم الشابي.

محمد إقبال.

محمد عبده.

جورجي زيدان.

سوهارتو.

أندريه جروميكو.

كونفوشيوس.

واغنر.

فيردي.

كاثرين هيبورن.

رايموند أوليفر.

مايكل كين.

دولي بارتون.

الأمير فيليب.

ستيف مارتن.

جوان كولينز.

جين كريتين.

نانسي ريغن.

وأخيراً، تعرفنا معاً في هذا المقال على أهم صفات برج الديك الصيني، وكذلك أبرز مميزاته وعيوبه ودرجات توافقه مع الأبراج، بالإضافة إلى نقاط ضعفه وقوته، وأهم الشخصيات العربية والعالمية التي تنتمي إليه، ويمكنك التعرف أيضاً على المزيد من صفات الأبراج من خلال متابعة قسم الأبراج على ليالينا.

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