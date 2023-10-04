شاب سعودي يفقد حياته بعد زفافه بساعات وعند تشريح الجثة لمعرفة السبب كانت المفاجأة الجميع!

الرياض - محمد الاطلسي - توفي شاب سعودي بعد ساعات من زفافه، وسط صدمة الأهل والأصدقاء، وجنون الزوجة " " التي دخلت في غيبوبة استمرت ثلاثة أيام.آ آ وقالت مدونات سعودية أن منطقة العيدابي، الواقعة جنوب المملكة شهدت حادثة مؤلمة أفزعت جميع المواطنين، آ تمثلت بوفاة شاب بعد ساعات من زفافة.شهدت منطقة "العيدابي"، جنوب المملكة، حفل زفاف الشاب "أحمد" البالغ من العمر 24 عام، على إبنة عمه التي تبلغ من العمر 21 عام، وذلك بحضور أسرة العريس

بعد انتهاء مراسيم الزفاف إلى شقتهم الخاصة، والفرحة مرسومة على ملامحهم، وسط زغاريد الأهل وهتافات الأصدقاء.

كانت الأمور تسير على مايرام، ولكن بعد ساعتين فقط من دخولآ

ووالدتها، وعاد الضجيج إلى آ شقة العروسين من جديد، وخلال عشر دقائق حضرت سيارة الاسعاف إلى أمام المنزل. ظن الجيران وأبناء الحي، أن العروس ربما تكون قد تعرضت لنزيف حاد بسبب عنف زوجها في ليلة الدخلة، لكنهم تفاجأو عندما شاهدو المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة إلى سيارة الإسعاف.

بعد نقل العريس إلى المستشفى، حاول الأطباء إنقاذه، لكنه قد كان في مراحل خطيرة، فأدخلوة العناية المركزة وحاولو انعاشة بالأوكسوجين وصعقة بالكهرباء، لكنهم فشلو وفاضت روحه إلى باريئها.

تشريح الجثة

لم يستوعب الأهل وفاة العريس، فقد كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يكن يشتكي من أي مرض في تلك الليلة، وطالبو بتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة.

وعلى الفور نفذ أطباء التشريح طلب أسرة المتوفي وقامو بتشريح الجثة، فكانت نتائج التقرير صادمة وغير متوقعة.