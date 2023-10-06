المبعوث الأممي يكشف عن نتائج زيارته إلى عمان بشأن اليمن ومفاجأة حول ملف المرتبات.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - نشر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تفاصيل مباحثاته مع سلطنة عمان، بشأن اليمن.

وأوضح مكتب المبعوث الأممي، في بيان، يوم الخميس: “زار المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ مسقط والتقى بوزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وعدد من المسؤولين العمانيين”.

وبين غروندبرغ أن اللقاء ناقش “آخر التطورات وتقدم جهود الوساطة الأممية للسلام في اليمن”.

وكانت مصادر أشارت إلى أن المفاوضات بين السعودية والحوثيين عادت إلى نقطة الصفر بسبب خلافات حول ملف المرتبات، إلا أنه لم يصدر عن الطرفين ما يشير إلى ذلك.

مصادر أخرى أكدت أنه لا جديد حول ملف المرتبات وأن الطرفين ماضيين في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض.