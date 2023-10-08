اتفرج الصدمة..سعودية افتعلت المشاكل مع زوجها ليطلقها وتتزوج رجل آخر.. وبعد مرور 5 أشهر حدثت المفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - وقعت زوجة سعودية بفخ صديقتها المقربة وخططها الشيطانية التي انتهت بتدمير بيتها وتفكيك أسرتها، حيث افتعلت الزوجة المشاكل مع زوجها من أجل أن يطلقها وتتزوج شخص آخر، وعندما حصلت على الطلاق وتزوجت من ذلك الشخص، لم تمضى سوء 5 أشهر مع زوجها الجديد وحدثت المفاجأة التي لم تخطر على البال.

طلب مليون ريال !

وأكمل، بعد مرور عدة أشهر أرادت أن تسافر فطلب منها مليون فأخبرته أن معها 500 ألف فقط ثم استدانت من شقيقاتها وحصلت على قرض من البنك وأعطته مليون “هبة” وفقا لطلبه .

طلقها ولم يرد المال

واستطرد قائلا، بعد مرور 10 أيام فوجئت المرأة بزوجها يتصل بها ويفتعل معها المشاكل ثم طلقها ولم يرد لها أموالها.

ولفت إلى أنها عاشت في مأزق وحيرة وعندما أرادت أن تعود إلى طليقها الأول وجدت أنه تزوج امرأه أخرى حتى أن أبنائها يعيشون مع والدهم وزوجته الجديدة.