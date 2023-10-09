السعر الآن : انهيار كارثي لريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في آخر تحديث مسائي

الرياض - محمد الاطلسي - شهد الريال اليمني تراجعا مقابل العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني في مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 تشرين الأول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.

أسعار الصرف في عدن:

ـ الدولار الأمريكي:

1443ريالا يمنيا للشراء

1451ريالا يمنيا للبيع

ـ الريال السعودي:

382 رياال يمنيا للشراء

383 ريالا يمنيا للبيع

سعر الصرف في صنعاء:

ـ الريال السعودي:

شراء: 138 ريالا يمنيا

بيع: 139 ريالا يمنيا

ـ الدولار الأمريكي:

شراء: 520 ريالا يمنيا

بيع: 525 ريالا يمنيا.