احذر عادة سيئة تقطع الرزق وتجعلك فقير طوال حياتك .. تعرف عليها وتوقف عنها فورا

الرياض - محمد الاطلسي - عادة سيئة حركات تمنع الرزق إذا فعلتها ستظل فقير طوال حياتك والكثير يقع فيهم احذر توقف عنها فورا

نتعرف معكم على بعض الأمور التي تمنع الرزق وتجلب إلينا الضيق والفقر وندعوا الله عز وجل أن نقوم وإياكم بتجنب هذه الحركات، وهى كالتالي:

الابتعاد عن الأمور الدنيوية التي تلهينا عن ذكر الله والتي تجعل لنا مساحة كبيرة يدخل منها الشيطان، وبذلك تلهينا عن العبادات وأداء الصلاة وتفسح مجال للرغبات الشهوانية.

كما يجب علينا الشكر والحمد دائما في السراء والضراء لأن نعم الله عز وجل علينا كثير، ومن شكر الله زاده من كل الخير وذلك لأن عدم الشكر لله يجلب عليك ضيق الرزق والفقر.

ينبغي أيضًا البعد عن المعاصي التي تميت القلب وتغضب الله عز وجل، مما يسهل عليك ذلك الانحراف وزوال الخير و البركة ويجلب عليك ضيق في الرزق.