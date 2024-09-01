معجزة الفازلين للقضاء على الشیب نهائيا في دقائق والى الأبد.. جربها الان

الرياض - محمد الاطلسي - الفازلين له قدرة رهيبة على علاج مشاکل الشعر وإعطاء الشعر الطول المناسب ومعالجة الشيب ويرجع الشعر حرير مسبب وطويل واكتشف خبراء التجميل وصفة الفازلين لعلاج الشيب والتخلص من الشعر الأبيض نهائيا وذلك عن طريق معلقة من الفازلين. معلقة من جل الصبار. معلقة من زيت فيتامين E. القضاء على شيب الشعر بالفازلين نهائيا تعاني أغلب السيدات والرجال من ظهور شيب الشعر المبكر فيبحثون عن وصفات طبيعية دون أي تصبغات كميائية وهناك من يشتري مستحضرات وصبغات كيميائية وذلك لإخفاء الشعر الأبيض ولا يعلم أحد أنه بمكون بسيط موجود في كل منزل يمكن القضاء على الشيب بمنتهى السهولة هذا المنتج هو الفازلين الذي لا يستخدم فقط في ترطيب الپشرة بل أثبت فاعليته في القضاء على الشيب نهائيا دون الإضرار بالشعر خاصة الشيب المبكر الذي يظهر لصغار السن كما أن الفازلين له العديد من الفوائد وليس فقط في تفتيح الپشرة ولكن لة نتائج فعالة في التخلص من الشيب. القضاء على شيب الشعر بالفازلين وصفة الفازلين وجل الصبار للتخلص من الشعر الأبيض المكونات ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من جل الصبار. ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E. طريقة التحضير نضع جميع المكونات في طبق ونذوبها في حمام مائي ساخڼ ونخلطهم جيدا. نوزع الخليط السابق على الشعر الأبيض وندلكه جيدا. نترك الخليط على الشعر لمدة عشر دقائق ثم نغطيه ببونيه الشعر ونتركه لليلة كاملة. نغسل الشعر في الصباح وسوف نلاحظ اختفاء الشعر الأبيض. وصفة الفازلين وعسل النحل للتخلص من الشعر الأبيض المكونات ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من جل الصبار. ملعقة كبيرة من العسل. ربع كوب من الماء الساخڼ. طريقة التحضيرنضع جميع المكونات في طبق ونخلطهم جيدا. نوزع الخلطة على كامل الشعر بعد ان تبرد قليلا.

نترك الخلطة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو. نكرر هذه الخلطة مرة كل أسبوع حتى يختفي الشعر الأبيض تماما. خلطة الشاي الأسود للتخلص من الشيب المبكر المكونات ملعقة كبيرة من الشاي الأسود. كوب كبير من الماء. ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير نغلي الشاي في الماء ثم نرفعه ونصفيه جيدا.

نضيف الملح إلى الشاي ونقلب. نوزع الخليط السابق على كامل الشعر ونتركه حتى يجف تماما. نغسل الشعر بالماء الفاتر ونكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة سريعة. يحذر البعض من وضع الفازلين على فروة الرأس حيث أنه قد يساعد ذلك على تجمع البكتيريا ومنع بصيلات الشعر من النمو. يؤدي الإفراط في استخدام الفازلين إلى سد بصيلات الشعر وزيادة ترقق الشعر وتساقطه.

ينصح بإجراء اختبار على منطقة صغيرة من الشعر للتأكد من عدم وجود أي ردود فعل تحسسية أو ټهيج لتجنب أي آثار جانبية أخړى. كم مدة وضع الفازلين على الشعر التخلص من مشكلة التقصف عن طريق وضع كمية كافية من الفازلين على الأطراف لمدة ساعتين على الاقل.