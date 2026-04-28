تامر حسني يناشد الصحة: "أرجوكم ماتسيبوناش كدا" في خضم الجدل الواسع الذي تشهده مصر مؤخرا حول أنظمة التغذية والنصائح الطبية خصوصا حول نصائح الطبيب الراحل ضي إقرأ المزيد

في خضم الجدل الواسع الذي تشهده مصر مؤخراً حول أنظمة التغذية والنصائح الطبية، خصوصاً حول نصائح الطبيب الراحل ضياء العوضي، وجه الفنان المصري تامر حسني مناشدة عاجلة إلى وزارة الصحة وعدد من كبار الأطباء، مطالباً بتوضيح علمي مبسط لما هو مفيد وضار غذائياً، في ظل ما وصفها بـ"الفتنة الغذائية" التي أربكت المواطنين.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين:

"ممكن أناشد وزارة الصحة المصرية وكبار الدكاترة المختصين وأصحاب المستشفيات بردود كافية فيها شرح مفصل عن إيه الأكل المفيد لينا، وإيه اللي مش مفيد، وياريت يكون شرح مفصل يفهمه الشخص العادي من غير أي مصطلحات طبية أجنبية".

وتساءل تامر حسني حول مدى فائدة الخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير وورق العنب، وكيفية التأكد من خلوها من المواد الضارة. كما طرح تساؤلات حول سلامة البيض والدواجن المتداولة في الأسواق، وكيفية التفرقة بين المنتجات الطبيعية وتلك التي قد تكون "محقونة".

وتطرق أيضاً إلى الجدل الدائر بشأن شرب المياه بكثرة، وهل هو مفيد كما هو شائع، إلى جانب التساؤل حول الحليب، وما إذا كان صحياً أم مضراً، وأي الأنواع يفضل استهلاكها. كما لم يغفل مسألة الأدوية، حيث تساءل عما إذا كان تناولها ضرورياً دائماً أم يجب الحذر منها.

ودعا تامر حسني الجهات الرسمية إلى إنتاج فيديوهات توعوية مبسطة باللغة العامية، تكون خالية من المصطلحات الطبية المعقدة، بحيث تكون مفهومة لعامة الناس، مقترحاً الاستعانة بأطباء متخصصين على رأسهم جراح القلب العالمي مجدي يعقوب.

حيث وجه نداء خاصاً له قائلاً: "بناشد الدكتور العظيم مجدي يعقوب يدينا من خبرته العظيمة ويساعدنا الفترة دي كشعب ويريحنا من الجدل الفظيع ده".

وأضاف:"محدش بقى عارف ياكل إيه ومياكلش إيه وثوابت كتير تغيرت بين يوم وليلة، أرجوكم متسيبوناش كده لا إحنا ولا ولادنا".

تأتي هذه المناشدة في أعقاب حالة من الجدل المستمر منذ أسابيع، أثارها الطبيب الراحل ضياء العوضي، الذي اشتهر بطرح نصائح غذائية وطبية مثيرة للجدل، قبل أن يتم شطبه من نقابة الأطباء.

ورغم وفاته مؤخراً في دولة الإمارات قبل أسبوع، لا تزال آراؤه تثير انقساماً حاداً بين مؤيدين يرون في طرحه بدائل "غير تقليدية"، ومعارضين يعتبرونها غير مستندة إلى أسس علمية.