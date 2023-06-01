طرق التخلص من كلور حمام السباحة من شعرك

في الصيف كتير مننا بيحب ينزل حمام السباحة ، ولكن للاسف انه مضر بالبشرة والشعر ، وخصوصا الشعر لان معظم حمامات السباحة بتحتوي على كلور وهو مادة كيميائية ممكن تسبب تلف الشعر وبهتان لونه ، ولكن لحسن الحظ ان في طرق لمنع المشكلات دي ، وكمان استعادة صحة الشعر لو حصل له اي ضرر ، وده اللي هنتعرف عليه في السطور الجاية مع بعض ، هنشارك معاكم طرق ازالة الكلور من شعرك وحمايته من الضرر.

اضرار الكلور على الشعر:

الكلور بيستخدم في حمامات السباحة لضمان ان الماية تبقى آمنه وخالية من الجراثيم ، الا انه بيسبب ضرر لبشرتنا وشعرنا ، ولان الكلور يعتبر مادة مبيضة ، فبيغير الميلانين الطبيعي وصبغة الشعر وبيأثر على لونه ، وبشكل محدد اكتر ، ان الشعر لما بيتفاعل مع المعادن اللي موجودة في الماية والنحاس بشكل خاص ، ممكن يسبب لون اخضر على الشعر ، والكلور ممكن يسبب تغيرات في اي لون شعر ، الا انه تأثيره اكبر على اللون الاشقر والوان الشعر الفاتحة.

كمان الكلور بيكسر الطبقة الخارجية من جذع الشجرة ، وده بدوره بيسبب جفاف وهشاشة الشعر وبيزود من احتمالية تغيير لونه ، كمان الكلور بيزيل الزيوت الطبيعية للشعر اللي بتديه اللمعان وبترطبه.

ازاي تمنعي الكلور من الدخول في الشعر:

بطبيعة الحال ان الوقاية خيري من العلاج ، عشان كده بننصحك انك تبدأي بتجربة اي طريقة وقائية من دي لحماية شعرك من الكلور.

1- البسي قبعة سباحة:

من اسهل الطرق لحماية الشعر ، هو لبس قبعة سباحة لعمل حاجز بين شعرك والكلور.

2- بلي شعرك قبل السباحة:

لو مش عايزة تلبسي قبعة سباحة ، بلي شعرك بالماية العادية قبل ما تنزلي حمام السباحة ، لان الماية العادية هتشغل مساحة في الشعر ، وهتملى مسامية الشعر وهتمنع امتصاص الكلور.

3- استخدمي زيت جوز الهند او Leave-in Conditioner:

رغم ان الماية لوحدها هتساعد على حماية الشعر ، الا انك ممكن تعملي حاجز وقائي زيادة عن طريق تطبيق كمية بسيطة من زيت جوز الهند على الشعر ، لان زيت جوز الهند بشكل خاص هو جزيء زيت اكبر من انواع الزيوت التانية ، وبالتالي هيفضل على سطح الشعر وهيعمل حاجز بين الشعر والكلور.

لو مش عايزة تستخدمي زيت جوز الهند ممكن تستخدمي Leave-in Conditioner اللي مش بس هيحمي الشعر من الكلور ولكن كمان هيوفر حماية اضافية من الاشعة فوق البنفسجية.

طرق ازالة الكلور من شعرك:

لو معملتيش اي حاجة من اللي قولناها فوق وبالفعل شعرك اتعرض للكلور ، او حتى عملتي النصايح اللي قولناها ، كمان خطوات العناية اللي هنقولها تقدري تعمليها للعناية بالشعر.

1- اغسلي شعرك مباشرة بعد السباحة:

كل ما اتخلصتي من الكلور بشكل اسرع هيكون افضل ، مجرد ما تخرجي من حمام السباحة اغسلي شعرك مباشرة ، ولو انتي دهنتي شعرك بزيت جوز الهند قبل السباحة ، امسحي شعرك بفوطة واغسليه بالشامبو من غير ما تبليه قبلها بالماية ، لان الزيت بيبقى متركز على الشعر مع الكلور واضافة الماية قبل الشامبو هيخلي من الصعب ازالة الكلور والزيت من الشعر.

واتأكدي من غسيل الشعر كويس ، لان الكلور بيسبب جفاف فروة الراس والشعر ، عشان كده لازم تتأكدي من شطف فروة الراس كويس وتدليكها اثناء الغسيل لتوزيع الزيوت الطبيعية على فروة الراس.

2- اختاري الشامبو المناسب:

لو حسيتي ان لون شعرك اتغير او حصل جفاف للشعر ، استخدمي شامبو مرطب خالي من الكبريتات ، زي هيربل اسنسز ، غير كده ممكن تستخدمي تركيبة شامبو منقية ومطهرة للشعر.

3- اعملي ماسك للشعر:

بعد تعرض الشعر لماية حمام السباحة ، بننصحك تستخدمي ماسك مرطب ومرمم للشعر للتخلص من آثار جفاف الكلور ، والخطوة دي مهمة بشكل خاص لو انتي استخدمتي شامبو منقي لانه التركيبة دي بتسبب جفاف الشعر شوية.

4- اعملي علاج لتنقية الشعر:

لو كل اللي احنا قولناه ماجبش نتيجة معاكي ومحتاجة حاجة اقوى ، بننصحك تروحي مركز عناية بالشعر تعملي علاج لتنقية الشعر وازالة الكلور المتراكم.

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