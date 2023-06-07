روتين غمر البشرة بالترطيب ، ايه هو وازاي تعمليه

من الحاجات المنتشرة مؤخرا على التيك توك في روتين العناية بالبشرة ، هو روتين غمر البشرة بالترطيب ، والحقيقة انه مش مجرد تريند ولكن بالفعل الروتين مفيد جدا في التقليل من جفاف البشرة وترطيب الجلد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هننقولك ايه هو روتين غمر البشرة بالترطيب ، وازاي تعمليه.

روتين غمر البشرة بالترطيب:

المشكلة بتبدأ ان في كتير من الاشخاص مش بيرطبوا بشرتهم بشكل كافي ، وده بيأدي للجفاف اللي بدوره ممكن يأدي لتهيج الجلد, تلف الحواجز الجلدية, الاكزيما وغيرها من المشاكل.

ومن هنا يجي دور غمر الجلد كعلاج للبشرة الجافة ، والاكتر كمان انك مش محتاجة لعلاجات ولا منتجات غالية عشان تعملي الروتين ده.

ايه هو غمر البشرة؟

غمر البشرة هو عبارة عن تكنيك بيعتمد على وضع طبقات من منتجات العناية بالبشرة المرطبة ، وكلها بتتحط على بشرة رطبة (مبللة) لحبس الرطوبة في البشرة بشكل فعال ومنع فقدان الماية من الجلد.

والتقنية دي معمولة لتحسين ترطيب البشرة.

طريقة غمر البشرة بالترطيب:

1- اول حاجة هتستخدمي غسول لطيف ومرطب ، زي غسول سيرافي الرغوي او سيتافيل.

2- بعد الغسول رشي البشرة بميست حراري ، ممكن تستخدمي ميست لاروش او افين او اي نوع تفضليه.

3- والبشرة رطبة من الميست ، حطي سيروم مرطب.

4- اخر خطوة في روتين غمر الجلد هو الكربم المرطب ، ممكن تستخدمي كريم مرطب سيرافي.

هل روتين غمر الجلد مناسب لكل انواع البشرة؟

حسب اخصائيين الجلد ان روتين غمر الجلد مناسب لمعظم انواع البشرة ، ولكن هو مناسب بشكل خاص للاشخاص اللي بيعانوا من بشرة باهتة وجافة.

ملحوظة: لو بتعاني من اي امراض جلدية معينة ، الافضل استشارة دكتور الجلدية عشان تعرفي اذا كان الروتين ده مناسب لبشرتك ولا لا.

هل ممكن تستخدمي روتين غمر البشرة طول السنة؟

روتين غمر البشرة زي ما قولنا مناسب لكل انواع البشرة ، لان مكونات الترطيب بتميل للتركيز على اصلاح الحاجز الواقي اللي بيحمي البشرة ، واللي ممكن تفيد حتى اكتر انواع البشرة حساسية.

والاشخاص اللي بيعانوا من جفاف الجلد في موسم الشتا او في الايام البرد الروتين ده مفيد جدا بالنسبة لهم بشكل خاص.

هل في اي فوايد اضافية من روتين غمر البشرة؟

اخصائيين الجلد بيقولوا ان ده بيعتمد على المكونات الموجودة في منتجات الترطيب اللي هتستخدميها ، على سبيل المثال لو هتستخدمي النياسيناميد كجزء من روتين غمر البشرة ده هيديكي فوايد اضافية لانه بيساعد على تحسين شكل الخطوط الرفيعة والتصبغات.

يعني الفوايد هتعتمد في النهاية على المنتجات اللي هتستخدميها في طبقات الترطيب بتاعك.

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