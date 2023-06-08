فطيرة التفاح من الذ وصفات الحلويات اللي ممكن تجربوها ، والوصفة دي هنستخدم فيها نوعين تفاح ، التفاح الاخضر عشان يدي نعومة وحموضة للطعم ، والتفاح الاحمر مع لون اصفر بسيط عشان بيدي طعم مسكر وقوام جوسي للوصفة ، بالاضافة للتوابل اللي بتضيف للنكهة ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.
طريقة عمل فطيرة التفاح:
مكونات الحشو:
– 7 – 8 حبات تفاح ، مكس ما بين التفاح الاخضر والاحمر.
– ½ عود قرفة.
– 1 عود قرنفل.
– 1 يانسون نجمي.
– قشر ليمونة مبشورة.
– 3 معالق كبير نشا.
– 115 جرام سكر بني او سكر ابيض.
– 100 جرام زبدة طرية.
– 1 بيضة.
مكونات الطبقة المقرمشة:
– 3 كوبايات دقيق.
– 1 معلقة صغير ملح.
– 1 معلقة كبيرة سكر.
– 200 جرام زبدة باردة.
– ½ كوباية ماية متلجة.
طريقة التحضير:
1- لتحضير طبقة العجينة المقرمشة ، حطي الدقيق في محضر الطعام ، وضيفي له السكر والملح واضربيهم مع بعض لخلط المكونات الجافة.
2- قطعي الزبدة لقطع صغيرة وضيفيها للمكونات الجافة واضربيهم مع بعض حوالي 8 – 12 مرة (ملمس الخليط المفروض يكون زي الرمل الخشن) المزيج الخشن هيديكي قرمشة اكتر.
3- انقلي المزيج لطبق كبير ، وضيفي له الماية المتلجة بالتدريج بمقدار معلقة كبيرة كل مرة وانتي بتخلطي ببطء بمعلقة ناعمة ، افضلي ضيفي الماية لحد ما العجينة تتلم معاكي وتبقى متماسكة.
4- شكلي العجينة على شكل كورة ، وافرديها شوية بايدك ، وغطيها بغلاف بلاستيك ، ودخليها التلاجة ساعتين على الاقل ، والافضل كمان من 4 ساعات لحد ليلة كاملة للحصول على افضل النتايج.
5- اثناء ما العجينة في التلاجة هنحضر الحشو ، في طاسة على نار عالية من غير اي دهون ، ضيفي اليانسون, القرنفل, القرفة حمصيهم ، وبعدين اطحنيهم في الهون او في الخلاط.
6- في طبق كبير ضيفي السكر, البهارات المطحونة ، واخلطيهم كويس وسيبيهم على جنب.
7- قشري التفاح وقطعيه شرايح بسمك متوسط ، حطي شرايح التفاح في مزيج السكر والتوابل ، وقلبيهم كويس بحيث كل قطع التفاح تتغطي بالخليط.
8- في طاسة على نار متوسطة حطي الزبدة وبمجرد ما تسيح حطي شرايح التفاح وسيبيه على النار لحد ما يطرى ولكن يبقى لسه متماسك شوية مش مهري ، ضيفي قشر الليمون المبشور ، على طبق حطي مصفى وصفي عليها التفاح هيخرج العصير بتاعه سيبيه يبرد.
9- طلعي العجينة اللي حضرناها من التلاجة ، رشي الرخامة بالدقيق ، خدي نص العجينة وافرديها ، لفيها على النشابة وافرديها في الصينية ، بحيث تكون اطراف العجينة خارجة بره الصينية ، وباستخدام مقص او سكينة ، قصي العجينة الزيادة ، وحطيها مع باقي العجينة اللي عندك لعمل وش الفطيرة.
10- في طبق صغير اكسري بيضة واخفقيها ، وباستخدام فرشة ادهني حروف العجينة.
11- هاتي عصير التفاح اللي احنا صفناه ، ضيفي له النشا ، وقلبيهم مع بعض باستخدام مضرب سلك يدوي لحد ما الكتل كلها تختفي ، وبعدين ضيفي قطع التفاح للخليط وامزجيهم مع بعض كويس.
12- وزعي خليط التفاح على العجينة بشكل متساوي.
13- عشان نعمل وش العجينة ، هاتي العجينة الباقية عندك ، افرديها وقطيعها باستخدام قطاعة البيتزا او بالسكينة شرايح سميكة وطويلة اكبر شوية من حجم الصينية ، وابدأي حطي الشرايط بالطول على الوش فوق الحشو وسيبي بينهم مسافات ، وارجعي حطي شرايط تاني بالعرض ، بحيث الوش يبقى على شكل شبكة مغطية وش الصينية كله ، بعدها ساوي الحروف وقصي زيادات العجينة ، واتنيها تحت حروف العجينة اللي تحت الحشو ، وادهني الوش بالبيض.
14- دخلي الصينية في فرن سخنة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، لمدة 60 دقيقة.
15- بمجرد ما تستوي والعجينة تاخد لون دهبي ، خرجيها من الفرن وسيبيها تبرد شوية ، وقدميها دافية مع الكريمة او الايس كريم.
طريقة العجينة بالفيديو:
طريقة الحشو بالفيديو:
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