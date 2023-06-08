فطيرة التفاح من الذ وصفات الحلويات اللي ممكن تجربوها ، والوصفة دي هنستخدم فيها نوعين تفاح ، التفاح الاخضر عشان يدي نعومة وحموضة للطعم ، والتفاح الاحمر مع لون اصفر بسيط عشان بيدي طعم مسكر وقوام جوسي للوصفة ، بالاضافة للتوابل اللي بتضيف للنكهة ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل فطيرة التفاح:

مكونات الحشو:

– 7 – 8 حبات تفاح ، مكس ما بين التفاح الاخضر والاحمر.

– ½ عود قرفة.

– 1 عود قرنفل.

– 1 يانسون نجمي.

– قشر ليمونة مبشورة.

– 3 معالق كبير نشا.

– 115 جرام سكر بني او سكر ابيض.

– 100 جرام زبدة طرية.

– 1 بيضة.

مكونات الطبقة المقرمشة:

– 3 كوبايات دقيق.

– 1 معلقة صغير ملح.

– 1 معلقة كبيرة سكر.

– 200 جرام زبدة باردة.

– ½ كوباية ماية متلجة.

طريقة التحضير:

1- لتحضير طبقة العجينة المقرمشة ، حطي الدقيق في محضر الطعام ، وضيفي له السكر والملح واضربيهم مع بعض لخلط المكونات الجافة.

2- قطعي الزبدة لقطع صغيرة وضيفيها للمكونات الجافة واضربيهم مع بعض حوالي 8 – 12 مرة (ملمس الخليط المفروض يكون زي الرمل الخشن) المزيج الخشن هيديكي قرمشة اكتر.

3- انقلي المزيج لطبق كبير ، وضيفي له الماية المتلجة بالتدريج بمقدار معلقة كبيرة كل مرة وانتي بتخلطي ببطء بمعلقة ناعمة ، افضلي ضيفي الماية لحد ما العجينة تتلم معاكي وتبقى متماسكة.

4- شكلي العجينة على شكل كورة ، وافرديها شوية بايدك ، وغطيها بغلاف بلاستيك ، ودخليها التلاجة ساعتين على الاقل ، والافضل كمان من 4 ساعات لحد ليلة كاملة للحصول على افضل النتايج.

5- اثناء ما العجينة في التلاجة هنحضر الحشو ، في طاسة على نار عالية من غير اي دهون ، ضيفي اليانسون, القرنفل, القرفة حمصيهم ، وبعدين اطحنيهم في الهون او في الخلاط.

6- في طبق كبير ضيفي السكر, البهارات المطحونة ، واخلطيهم كويس وسيبيهم على جنب.

7- قشري التفاح وقطعيه شرايح بسمك متوسط ، حطي شرايح التفاح في مزيج السكر والتوابل ، وقلبيهم كويس بحيث كل قطع التفاح تتغطي بالخليط.

8- في طاسة على نار متوسطة حطي الزبدة وبمجرد ما تسيح حطي شرايح التفاح وسيبيه على النار لحد ما يطرى ولكن يبقى لسه متماسك شوية مش مهري ، ضيفي قشر الليمون المبشور ، على طبق حطي مصفى وصفي عليها التفاح هيخرج العصير بتاعه سيبيه يبرد.

9- طلعي العجينة اللي حضرناها من التلاجة ، رشي الرخامة بالدقيق ، خدي نص العجينة وافرديها ، لفيها على النشابة وافرديها في الصينية ، بحيث تكون اطراف العجينة خارجة بره الصينية ، وباستخدام مقص او سكينة ، قصي العجينة الزيادة ، وحطيها مع باقي العجينة اللي عندك لعمل وش الفطيرة.

10- في طبق صغير اكسري بيضة واخفقيها ، وباستخدام فرشة ادهني حروف العجينة.

11- هاتي عصير التفاح اللي احنا صفناه ، ضيفي له النشا ، وقلبيهم مع بعض باستخدام مضرب سلك يدوي لحد ما الكتل كلها تختفي ، وبعدين ضيفي قطع التفاح للخليط وامزجيهم مع بعض كويس.

12- وزعي خليط التفاح على العجينة بشكل متساوي.

13- عشان نعمل وش العجينة ، هاتي العجينة الباقية عندك ، افرديها وقطيعها باستخدام قطاعة البيتزا او بالسكينة شرايح سميكة وطويلة اكبر شوية من حجم الصينية ، وابدأي حطي الشرايط بالطول على الوش فوق الحشو وسيبي بينهم مسافات ، وارجعي حطي شرايط تاني بالعرض ، بحيث الوش يبقى على شكل شبكة مغطية وش الصينية كله ، بعدها ساوي الحروف وقصي زيادات العجينة ، واتنيها تحت حروف العجينة اللي تحت الحشو ، وادهني الوش بالبيض.

14- دخلي الصينية في فرن سخنة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، لمدة 60 دقيقة.

15- بمجرد ما تستوي والعجينة تاخد لون دهبي ، خرجيها من الفرن وسيبيها تبرد شوية ، وقدميها دافية مع الكريمة او الايس كريم.

طريقة العجينة بالفيديو:

طريقة الحشو بالفيديو:

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