3 حاجات بطلي تعمليهم في حياتك تماما

اوقات كتير ممكن نحس اننا مش مبسوطين او جوانا عبء او ضغط ، ومش بنبقى قادرين نحدد السبب بالظبط ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 3 حاجات وقفيهم في حياتك تماما ، عشان تعيشي حياة ابسط واسهل ، ويبقى جواكي سلام نفسي اكتر وتحسي براحة داخلية.

حاجات وقفيهم في حياتك:

1- اتوقفي عن تحمل الندم على ماضيكي:

الشعور بالذنب والندم على تصرفات وسلوكيات بالفعل عملتيها مش هيساعدك في حياتك ابدا ، في الوقت الحاضر ، والحقيقة انه بسبب الشعور بالذنب ده ، مش هتقدري تستمتعي بحياتك الحالية او بالحاضر بتاعك ، هتفضلي حابسة نفسك في الماضي.

سواء كان الشعور بالذنب ده بسبب حاجة فقدتيها, او الشعور بالذنب اتجاه علاقة سابقة, ايا كان السبب ، فانتي بتستهلكي طاقتك واهتمامك وعاطفتك.

عشان كده احنا بنقولك وقفي كل ده دلوقتي ، انسي, اعتذري, سامحي ، اختاري تعيشي حياتك خالية من الذنب والندم ، وزي ما بيتقال دايما الحياة قصيرة جدا ، والمفروض مانفضلش عايشين حياتنا ونقضي وقتنا في التركيز على الحاجات اللي خلاص حصلت ، اتعلمي الدرس اللي قدموهالك الماضي او التجربة اللي مريتي بيها ، وكملي حياتك وعيشي الحاضر بتاعك.

2- اتوقفي عن تحمل الضغط لاثبات نفسك:

تقريبا معظمنا دايما عايشين في حالة ضغط من نظرة اللي حوالينا لينا ، غالبا بنبقى عايشين حياتنا حاطين راي الناس قدام عينينا في كل حاجة بنعملها من اول اختيار اللبس ، انك ممكن تشتري هدوم معينة بس لمجرد انك تحسي بطريقة معينة وعشان الناس تبص لك بطريقة معينة ، عشان تثبتي نفسك للناس ، وعايزة تحسي انك محبوبة وذكية وجميلة في نظر اللي حواليكي.

دايما بتحاولي تثبتي نفسك من خلال اللي بتلبسيه واللي انجزتيه ، وبتقيسي قيمة نفسك دايما باللي انجزتيه ، وعشان الناس تقول دي عملت حاجة ، والمشكلة هنا انك هتبقي دايما عندك حاجات كتير تعمليها ودايما مضغوطة لانك عايزة تثبتي نفسك اكتر واكتر ، وفي وسط كل ده هتنسي انتي كنتي مين اصلا ، هتفقدي نفسك في وسط كل الضغوطات دي.

عشان كده لازم تعيشي حياتك بهدوء انتي مش داخلة سباق مع حد ، اختاري السعادة ، وخلي الاولوية للحاجة المهمة بالنسبة لك بدل ما تعملي الحاجة اللي ممكن تفكري انها مهمة لاي شخص تاني ، اعملي الحاجة اللي تبسطك انتي مش الحاجة اللي هتبسط اللي حواليكي.

لو هتحتاجي دايما انك تثبتي نفسك للاشخاص اللي بتحبيهم ، فده يبقى مش حب ، اي شخص بيحبك هيحبك زي ما انتي من غير ما تحاولي تثبتي له اي حاجة ، ولو بتواجهي صعوبة في اثبات نفسك في شغلك ، ممكن تكوني مش بتعملي ده بالطريقة الصح ، بس اقفي مع نفسك شوية وفكري ، واتوقفي عن الضغط ومحاولة اثبات نفسك بشكل مستمر ، وخلي الناس تشوفك بالطريقة اللي انتي عايزة تشوفي بيها نفسك مش اللي هما عايزين يشوفوكي بيها ، بمجرد ما تتوقفي عن محاولة اثبات نفسك ، هتقدري ساعتها بس تكوني نفسك فعلا.

3- اتوقفي عن تحمل ضغط توقعات اللي حواليكي فيكي واحكامهم عليكي:

المجتمع دايما بيبقى عايز يتحكم فينا من بره وجوه ، مهما كان عمرك هتلاقي التحكمات دي موجودة ، ليه تحاولي ترضي اشخاص تانيين باختيارات لبسك او حياتك!

شيلي من حياتك انك تعملي الحاجة اللي ترضي توقعات اللي حواليكي ، او انك تحسي باي طريقة سواء كويسة او سيئة بناء على حكمهم عليكي ، خلي عندك ثقة في نفسك وحبي حياتك بغض النظر عن ردود افعال اللي حواليكي ، انتي مش كويسة او سيئة او غلط بسبب راي اللي حواليكي فيكي ، انتي مش هتقدري تتحكمي في تفكير الاشخاص اللي حواليكي وفي نفس الوقت ماتحاوليش تغيري نفسك عشان ترضي الناس (ارضاء الناس غاية لا تدرك).

وهيكون مريح جدا انك تقدري تحبي شخص ما وفي نفس الوقت من غير ما تهتمي بطريقة تفكيره عنك ، لما تتوقفي عن تحمل ضغط توقعات اللي حواليكي واحكامهم عليكي ، هتحسي براحة.

في النهاية اتوقفي عن اي حاجة ممكن ترهقك او تسبب لك ضغط ، البسي اللبس اللي انتي عايزاه ، عيشي الحياة اللي انتي عايزة تعيشيها ، خليكي نفسك.

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