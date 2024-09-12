انت الأن تتابع خبر «علشان ماترجعش تعيط» .. احذر من تشغيل الراوتر طوال الليل | 5 مخاطر رهيبة يجهلها المستخدمون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يمكن الأستغناء عن جهاز الراوتر في المنازل بسبب أهميتة الكبيرة وأحتياجة للجميع ، حيث توجد وسائل كثيرة للحفاظ عليه وأستبعاد أي اعطال أو مشاكل قد تؤدي إلي تباطئ سرعة الأنترنت ، هناك بعض الطرق التي لها دور فعال في الحفاظ علي جهاز الراوتر التي تشمل الأتي :

ما هي الأضرار الناتجة عند تشغيل جهاز الراوتر طوال الوقت

توجد الكثير من المخاطر والأضرار عند تشغيل جهاز الراوتر ليلاً او نهاراً وهي :

• يمكن أختراق جهاز الأنترنت الخاص وسرقة المعلومات والبيانات الشخصيه عن طريق القراصنة .

• يستخدم بعض الأشخاص الأنترنت بشكل غير صحيح وينتج عن ذلك نفاذ الباقة في وقت قصير .

• إن توصيل الراوتر بالكهرباء طوال الليل قد يؤدي إلي حدوث ماس كهربائي .

• ويمكن تلف جهاز الراوتر وبطئه ونقص عمره الأفتراضي ، في حين ترك جهاز الراوتر طوال اليوم دون راحة .

معلومات لمنع تلف جهاز الراوتر