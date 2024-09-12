انت الأن تتابع خبر «علشان ماترجعش تعيط» .. احذر من تشغيل الراوتر طوال الليل | 5 مخاطر رهيبة يجهلها المستخدمون والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لا يمكن الأستغناء عن جهاز الراوتر في المنازل بسبب أهميتة الكبيرة وأحتياجة للجميع ، حيث توجد وسائل كثيرة للحفاظ عليه وأستبعاد أي اعطال أو مشاكل قد تؤدي إلي تباطئ سرعة الأنترنت ، هناك بعض الطرق التي لها دور فعال في الحفاظ علي جهاز الراوتر التي تشمل الأتي :
ما هي الأضرار الناتجة عند تشغيل جهاز الراوتر طوال الوقت
توجد الكثير من المخاطر والأضرار عند تشغيل جهاز الراوتر ليلاً او نهاراً وهي :
- • يمكن أختراق جهاز الأنترنت الخاص وسرقة المعلومات والبيانات الشخصيه عن طريق القراصنة .
- • يستخدم بعض الأشخاص الأنترنت بشكل غير صحيح وينتج عن ذلك نفاذ الباقة في وقت قصير .
- • إن توصيل الراوتر بالكهرباء طوال الليل قد يؤدي إلي حدوث ماس كهربائي .
- • ويمكن تلف جهاز الراوتر وبطئه ونقص عمره الأفتراضي ، في حين ترك جهاز الراوتر طوال اليوم دون راحة .
معلومات لمنع تلف جهاز الراوتر
- • في حالة عدم استعمال جهاز الراوتر يجب فصله كل يوم .
- • للحفاظ علي الجهاز من التلف وزيادة حرارته يجب ابتعاده عن الأجهزه الكهربائية الأخري .
- • يجب مراعاة أماكن وجود جهاز الراوتر والأبتعاد عن السطح الرخامي وذلك لتجنب ضعف الأشاره أو فصلها .