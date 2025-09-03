الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن جيش الاحتلال الأربعاء بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي تحمل اسم "عربات جدعون" في قطاع غزة، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في وتيرة الحرب.

جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الثانية في غزة

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زامير في تصريح مقتضب أن القوات باشرت بالفعل بتنفيذ المرحلة الثانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المرحلة أو أهدافها المحددة.

ويشير الإعلان إلى انتقال العمليات العسكرية إلى مستوى جديد من حيث التكتيكات أو الأهداف، في إطار سعي الاحتلال لتحقيق ما وصفه بأهداف الحرب المعلنة ضد القطاع.