عشبة بسيطة مهملة تُزرع بكثرة في مصر… فوائدها قد تساعد في تحسين الهضم ودعم توازن السكر في الدم

الرياض - كتبت رنا صلاح - أهمية العناية بالصحة الطبيعية، في زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة اليومية وتكثر فيه الضغوط، أصبح الاهتمام بالصحة العامة ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها. فالبحث عن وسائل طبيعية لتعزيز المناعة ودعم وظائف الجسم يعد خياراً مثالياً لمن يسعى إلى حياة صحية متوازنة. ومن بين الكنوز الطبيعية التي غالباً ما يُغفل عنها في مصر، تبرز عشبة البرقوق والقراصيا، المزروعة بكثرة في محافظة القليوبية، لما لها من فوائد متعددة تتجاوز مجرد التغذية، إذ تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقوية العظام، بالإضافة إلى كونها وسيلة طبيعية لفقدان الوزن.

«عشبة بسيطة مهملة» تزرع بكثرة في مصر تخلصك من الإمساك في 5 دقائق وتمنع ارتفاع السكر الدم والتراكمي

فوائد القراصيا للجهاز الهضمي

تتميز القراصيا باحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وخاصة ألياف السيلليوم، التي تساهم بفاعلية في تنظيم حركة الأمعاء والحد من حالات الإمساك. علاوة على ذلك، يمكن لمرضى القولون العصبي الاستفادة من تناولها بانتظام، إذ تقلل من الانتفاخ وتخفف من آلام القولون، بينما يوصى بتناول خمسين جراماً يومياً مع شرب كمية كافية من الماء لضمان أفضل النتائج. ومن خلال دمج القراصيا في النظام الغذائي اليومي، يمكن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بطريقة طبيعية وآمنة دون الاعتماد على الأدوية الكيميائية.

البرقوق والقراصيا لتعزيز الصحة العامة

فضلاً عن الفوائد الهضمية، يحتوي البرقوق والقراصيا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الطبيعية التي تدعم الصحة العامة وتعزز المناعة. ومن خلال تناول البرقوق طازجاً أو إضافته إلى وصفات غذائية متنوعة، يمكن الحفاظ على النشاط اليومي وتحقيق نظام غذائي متوازن. لذلك، يمثل البرقوق والقراصيا خياراً مثالياً لمن يسعى إلى الجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية بطريقة طبيعية وآمنة، مما يجعلهما من أهم المكملات الغذائية التي لا ينبغي إغفالها في الحياة اليومية.