الفيديوهات القصيرة وتأثيراتها العميقة على عقول الأطفال… مخاطر نفسية وسلوكية متزايدة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تشير تقارير علمية حديثة إلى أن مقاطع الفيديو القصيرة على منصات مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب شورتس لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية عابرة للأطفال والمراهقين، بل تحولت إلى عنصر يومي مؤثر في حياتهم النفسية والاجتماعية.

الفيديوهات القصيرة .. تأثيرات عميقة على عقول الأطفال

فبينما تساعد هذه المنصات بعض الأطفال على بناء الهوية وتوسيع الاهتمامات، فإن الاستخدام المكثف يرتبط بآثار سلبية أبرزها اضطرابات النوم، ضعف القدرة على ضبط النفس، وتراجع الانتباه. ويعود ذلك إلى التصميم القائم على التمرير المستمر والتشغيل التلقائي، الذي يحفّز نظام المكافأة في الدماغ ويجعل التوقف عن المشاهدة أمراً صعباً.



أظهر تحليل شمل أكثر من 71 دراسة و100 ألف مشارك وجود ارتباط متوسط بين الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة وقصر مدى الانتباه، إضافة إلى ارتفاع مستويات القلق الاجتماعي لدى بعض المراهقين. كما أن الضوء الساطع للشاشات يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، مما يبقي الدماغ في حالة تنبّه مستمر.



وتزداد خطورة هذه الظاهرة لدى الأطفال الأصغر سناً، الذين قد يتعرضون لمحتوى غير مناسب مثل مشاهد عنيفة أو تحديات مؤذية، ما يعزز المقارنة الاجتماعية ويؤثر على تقدير الذات.



ويؤكد خبراء علم النفس أن الحل يكمن في الحوار الأسري المفتوح ومشاركة الأطفال في مشاهدة المحتوى ومناقشته، إلى جانب وضع روتين منزلي يحدد أوقات إيقاف الشاشات وإبعاد الأجهزة عن غرف النوم، مع تشجيع الأنشطة غير الرقمية لتعزيز التوازن النفسي والاجتماعي.