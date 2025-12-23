لا تتناولها أبدا.. صورة لقطعة في البانية تخلصي منها فورا

الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، تحذير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من تناول بعض قطع البانيه التي قد يكون من الخطر تناولها، مشددة على ضرورة التخلص منها فورًا، ويعتبر البانيه من الأكلات البسيطة والمفضلة لدى الكثيرين من الكبار والصغار، وعلى الرغم من ارتفاع سعره في الفترة الأخيرة، ولكنه ما زال وجبة أساسية على مائدة الطعام.

وقامت رئيس قسم الإرشاد البيطري، بالنشر على صفحتها على ”الفيسبوك”، منشور عن صدور الدجاج، لافتة إلى أنه توجد في بعض الأوقات نجد علامة خضراء في صدور الدواجن، مؤكدة على ضرورة التخلص من هذه القطعة على الفور، ويمكن تناول الجزء السليم، لافتة إلى أن هذه الصورة تسمى” Deep pectoral & Myopathy green muscles”.

سبب اللون الأخضر

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت رئيس قسم الإرشاد البيطري، الدكتورة سماح نوح، سبب اللون الأخضر الذي يمكن أن يكون على قطعة البانيه، لافتة إلى أن ذلك يحدث عندما تكون الدجاجة بوزن كبير أو عند الرقاد فترة طويلة على عضلات الصدر، إذ يقل وصول الدم لها وبالتالي يقل وصول الأكسجين للعضلة، ويصل جوئي في عضلات الصدر، ويتغير اللون والرائحة لهذا الجزء.

في العادة ما يكون في الفراخ كبيرة الوزن أو الفراخ مفرطة الحركة، مع وجود سوء تهوية وزيادة نسبة الأمونيا بالمكان، إلا أن هذا اللون لا يعني أن الفراخ محقونة بالهرمون، وعند التناول ينبغي التخلص فقط من الجزء الأخضر وتناول باقي اللحم بشكل عادي على أن يكون مطهو جيدا، موضحة أنه لا يمكن الكشف عن هذا الجزء إلا بعد الذبح، لافتة إلى أنه من الأفضل شراء فراخ متوسطة الوزن.